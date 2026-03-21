ليفربول يسقط أمام برايتون.. ترنح دفاعي مستمر ومقعد الأبطال مهدد

تعثّر نادي ليفربول بسقوطه أمام مضيفه برايتون في المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، في المباراة التي أُقيمت على ملعب فالمر ستاديوم، ليواصل نتائجه المتذبذبة في مرحلة حاسمة من الموسم الكروي 2025-2026.

وتلقى الفريق الإنكليزي خسارة مؤلمة بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، في وقت يحتل فيه المركز الخامس ويخوض صراعاً قوياً على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 49 نقطة ويهدر فرصة ثمينة للتقدم في جدول الترتيب.

وسجل هدفي برايتون المهاجم المخضرم داني ويلبيك، فيما جاء هدف ليفربول الوحيد عبر المدافع المجري ميلوش كيركيز، لتعكس هذه الخسارة حجم التراجع الذي يعانيه ليفربول هذا الموسم، إذ تلقى هزيمته العاشرة في الدوري، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الرقم منذ موسم 2015-2016، كما خسر في موسم 2025-2026 أكثر مما خسره في الموسمين الماضيين مجتمعين.

في الوقت عينه، استقبل الفريق 42 هدفاً حتى الآن، وهو رقم تجاوز عدد الأهداف التي هزّت شباكه في كلّ من الموسمين السابقين (41)، في مؤشر إضافي على التراجع الدفاعي، علماً أن آخر مرة استقبل فيها أهدافاً أكثر كانت في موسم 2022-2023 (47 هدفاً). ويضع هذا التعثر ليفربول تحت ضغط متزايد في الأسابيع المقبلة، في ظل اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، ما يجعل أي سقوط إضافي مكلفاً في سباق يبدو مفتوحاً حتى الجولات الأخيرة.