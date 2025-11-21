ليفربول يستعيد حارسه أليسون بعد غياب طويل... عودة في توقيت مناسب

- استعاد ليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر بعد غياب طويل بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما يعزز دفاع الفريق في توقيت حاسم لاستعادة التوازن محلياً وأوروبياً. - خلال غياب أليسون، تولى الجورجي جورجيو مامارداشفيلي حراسة المرمى، حيث تعرض الفريق لخمس خسارات مقابل ثلاثة انتصارات، مما أثر على أداء الفريق. - رغم عودة أليسون، سيغيب عن مباراة نوتينغهام فوريست لاعبان جديدان، هما كونور برادلي وفلوريان فيرتز، بسبب إصابات تعرضا لها خلال فترة التوقف الدولي.

استعاد فريق ليفربول الإنكليزي حارسه البرازيلي، أليسون بيكر (33 سنة)، بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب إصابة قوية تعرض لها، ليستعيد المدرب الهولندي، آرني سلوت، حارسه الأساسي في توقيت مناسب، إذ يحتاج نادي الريدز لاستعادة التوازن على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وغاب أليسون بيكير عن فريق ليفربول الإنكليزي لثماني مباريات متتالية بسبب إصابة في أوتار الركبة، وكان الحارس البرازيلي قد أصيب في المباراة التي خسرها النادي الإنكليزي أمام نادي غلطة سراي التركي يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وغاب عن الملاعب لفترة وصلت إلى نحو شهر ونصف الشهر، الأمر الذي أضعف دفاع الريدز كثيراً في تلك الفترة.

وخلال فترة غياب بيكير تولى الجورجي، جورجيو مامارداشفيلي، مسؤولية حراسة مرمى فريق ليفربول، وكانت الحصيلة تعرض الفريق لخمس خسارات مقابل ثلاثة انتصارات فقط، وصرح، آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة نوتينغهام فوريست، غداً السبت: "أليسون تدرب الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، وعليه سيكون جاهزاً للعب في المباراة إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم. إذا كان جاهزاً للعب، فسيبدأ أساسياً".

وعلى الرغم من الأخبار السارة بعودة أليسون إلى التشكيلة الأساسية، سيغيب عن ليفربول لاعبان جديدان في مباراة السبت أمام نوتينغهام فوريست في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ أصيب كل من كونور برادلي وفلوريان فيرتز خلال فترة التوقف الدولي، وأكد سلوت خلال المؤتمر الصحافي أنهما غير جاهزين للعب.