ليفربول يدخل سوق المونديال من أجل "جوهرة المكسيك"

- ليفربول يسعى للتعاقد مع غيلبرتو مورا، جوهرة منتخب المكسيك البالغ من العمر 17 عاماً، الذي تألق في كأس العالم 2026 وأصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة. - المنافسة على مورا شديدة بين أندية البريمييرليغ مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي ومانشستر سيتي، مما يجعل الصفقة معركة حقيقية. - ليفربول يخطط للحصول على موافقة مورا وانتظار بلوغه 18 عاماً في أكتوبر، لتسهيل انتقاله إلى أوروبا قانونياً، مع تقديم عرض مبدئي بقيمة 40 مليون يورو.

دخلت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي سباق التعاقد مع جوهرة منتخب المكسيك، غيلبرتو مورا (17 عاماً)، الذي خطف الأنظار إليه بقوة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً، بعدما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يُشارك في المسابقة الدولية، بالإضافة إلى ما فعله خلال خوضه المواجهات، سواء في مرحلة المجموعات، أو دور الـ32 ضد الإكوادور.

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية، أمس السبت، أن ليفربول يعلم صعوبة حسم صفقة جوهرة المكسيك، بسبب التنافس الكبير من قبل الكثير من الأندية العالمية، وتحديداً من "البريمييرليغ"، مثل: مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي ومانشستر سيتي، الأمر الذي يُشبه معركة حقيقة بين الجميع، من أجل الحصول على توقيع صاحب الـ17 عاماً.

ووضعت إدارة نادي ليفربول خطة محكمة، أولها الحصول على موافقة غيلبرتو مورا وانتظار شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، لأنه سيبلغ سن الـ18 من عمره، الأمر الذي يجعل مسألة انتقاله إلى القارة الأوروبية أمراً قانونياً وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث من المتوقع أن يأتي إلى ملعب "أنفيلد" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ورغم أن نادي تيخوانا المكسيكي استطاع تمديد عقد غيلبرتو مورا حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2029، لكن وكيل أعمال الموهبة وضع شرطاً يقضي بالسماح لصانع الألعاب بالانتقال مباشرة إلى أوروبا في حال حصوله على عرض، حيث من المتوقع أن يقدم ليفربول عرضاً مبدئياً يقدر بنحو 40 مليون يورو، لكن هذا المبلغ قابل للزيادة إن رفعت بقية الأندية عروضها المالية.

ويأتي اهتمام ليفربول بجوهرة المكسيك، بسبب ما فعله غيلبرتو مورا خلال خوضه المواجهات، بعدما وصلت نسبة التمريرات الناجحة إلى 90.5 بالمائة، بالإضافة إلى صناعته أربع فرص تهديفية محققة، لكن الأداء الذي قدّمه في المواجهة ضد الإكوادور ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم، جعل "الريدز" يتخذ خطوته الأولى نحو حسم الصفقة.