ليفربول يدخل سباق الصفقات المثيرة للجدل بمبلغ ضخم

- صفقة مثيرة للجدل بين ليفربول وإيفرتون: يقترب ليفربول من ضم جاراد برانثويت من إيفرتون مقابل 74 مليون يورو، مما أثار جدلاً كبيراً بسبب التنافس التاريخي بين الناديين. - تعزيز دفاع ليفربول: يعتبر برانثويت استثماراً استراتيجياً لتعزيز دفاع ليفربول، حيث يتمتع بقدرات بدنية وقيادية مميزة، مما يجعله إضافة قوية للفريق بعد موسم دفاعي صعب. - غضب جماهيري وضغوط مالية في إيفرتون: يشعر مشجعو إيفرتون بالغضب من بيع نجمهم للمنافس، بينما ترى الإدارة أن الصفقة ضرورية لتخفيف الضغوط المالية وضمان الاستقرار.

يقترب نادي ليفربول من إتمام واحدة من أكثر الصفقات المثيرة للجدل في الدوري الإنكليزي خلال السنوات الأخيرة بالتعاقد مع لاعب إيفرتون جاراد برانثويت (23 عاماً)، مقابل 74 مليون يورو. وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الاثنين، لم تقتصر آثار هذه الصفقة على الجانب الرياضي فقط، بل إنها أحدثت زلزالاً حقيقياً في أجواء "ميرسيسايد"، ووُصفت بالفعل بأنها مثيرة للجدل، نظراً للتنافس التاريخي بين الناديين المحليين.

وبينما يحتفل جمهور أنفيلد بوصول مدافع واعد، يشعر مشجعو إيفرتون بالخيانة والغضب لعدم تقبل أن أحد نجوم فريقهم سيعزز صفوف الغريم التقليدي.

ليفربول يعزز دفاعه بقوة

لم يكن اهتمام ليفربول بجاراد برانثويت جديداً، لكنه لم يتحقق أبداً بهذا المقترح المالي الكبير. وبحسب صحيفة ميرور، فإن النادي يعتقد أنّ المدافع الإنكليزي يمثل استثماراً استراتيجياً لتعزيز الدفاع في السنوات المقبلة. وأقنعت قدراته البدنية وقيادته في الدفاع ونضجه رغم صغر سنه الإدارة بأن دفع 74 مليون يورو يستحق المخاطرة. ومن الناحية الرياضية، تتوافق الصفقة مع حاجة الفريق لتعزيز الخط الخلفي، بعد موسم شهد مشاكل دفاعية مؤثرة. ومع هذه الصفقة، يسعى النادي إلى رفع المستوى الفوري وبناء مشروع طويل الأمد.

إيفرتون بين الضغط المالي والغضب الجماهيري

كانت ردات الفعل في إيفرتون مختلفة تماماً، فبينما تصرّ الإدارة على أنّ بيع برانثويت بهذا المبلغ كان شبه حتمي، يرى المشجعون أن النادي تخلى عن جزء من كبريائه لصالح المنافس الأبدي. وأعرب العديد من جماهير الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من السماح للاعب بعقد يمتد حتى 2030، ويُعتبر مستقبلاً من رموز الفريق بارتداء قميص "الريدز".

ويفسر الوضع المالي للنادي القرار إلى حد كبير، إذ يمر إيفرتون بمرحلة صعبة مالياً، وصفقة بهذا الحجم تساعد في تخفيف الضغوط وضمان استقرار قصير المدى. والتحدي يكمن في ما إذا كان السعر يبرر الصدمة المعنوية لفقدان لاعب مؤثر لصالح المنافس المباشر.