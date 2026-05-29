ليفربول يخلط أوراق يوفنتوس بسبب رفضه رحيل أليسون

- قرر ليفربول عدم السماح للحارس البرازيلي أليسون بيكر بالرحيل هذا الصيف، مما يجبر يوفنتوس على البحث عن بديل لموسم 2026-2027. - تم تمديد عقد أليسون تلقائياً حتى عام 2027، رغم محادثاته مع يوفنتوس ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي، إلا أن ليفربول أصبح متردداً في السماح له بالرحيل. - يدرس يوفنتوس خيارات بديلة مثل ديفيد دي خيا، ليحل محل ميشيل دي غريغوريو بعد أدائه المتواضع، بينما قد يغادر جيورجي مامارداشفيلي ليفربول على سبيل الإعارة.

أكد الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات وأخبار اللاعبين فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، أن ليفربول قرر عدم السماح للحارس البرازيلي أليسون بيكر بالرحيل هذا الصيف عن قلعة أنفيلد رود، ما يعني أن نادي يوفنتوس سيضطر للبحث عن حارس مرمى بديل لموسم 2026-2027.

وجرى تمديد عقد أليسون تلقائياً موسماً إضافياً حتى عام 2027، ومع ذلك، أجرى الحارس محادثات مع يوفنتوس ومدربه السابق في روما لوتشيانو سباليتي بشأن انتقاله المحتمل إلى ملعب أليانز، وعلى إثرها، بدا بيكر في طريقه للرحيل عن ليفربول في البداية، لكن، خلال الأيام القليلة الماضية، أشارت مصادر عديدة في إيطاليا إلى أن الريدز أصبحوا أكثر تردداً بشأن السماح لحارس مرماهم بالرحيل.

وفقاً لرومانو، اتخذ عملاق الدوري الإنكليزي الممتاز قراراً نهائياً بشأن مستقبل أليسون، وقرر بقاءه في أنفيلد موسماً إضافياً، بعدما تواصل مع وكلاء الحارس، حيث يرغب المدرب الهولندي آرني سلوت في الاعتماد عليه، مع إمكانية مغادرة حامي العرين الثاني جيورجي مامارداشفيلي على سبيل الإعارة، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى عرض اللاعب الجورجي الدولي على بعض أندية الدوري الإيطالي، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلان.

وتشير مصادر أخرى في إيطاليا، من بينها صحيفة توتوسبورت، إلى أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فيورنتينا الحالي ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد سابقاً، يُعد بديلاً محتملاً لأليسون في يوفنتوس، حيث يستعد البيانكونيري لاستبدال الإيطالي ميشيل دي غريغوريو في موسم 2026-2027، بعد المستوى المتواضع الذي قدّمه.