ليفربول يخطط لضم نجم باريس لتعويض فان دايك وكوناتي

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات رغم إغلاقه رسمياً، إذ بدأ مبكراً في دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز خط الدفاع خلال الفترات المقبلة، ويُركّز النادي على إيجاد البديل المناسب تحسّباً لأي تطورات تخص اللاعبين فيرجيل فان دايك (34 عاماً) وإبراهيما كوناتي (26 عاماً) اللذين يقتربان من نهاية عقديهما في الفترة المقبلة.

ويدرس مسؤولو ليفربول ملفات عدة مدافعين قادرين على قيادة الخط الخلفي، لكن الأنظار اتجهت سريعاً نحو نجم باريس سان جيرمان الإكوادوري ويليان باتشو، الذي خطف الأضواء في الموسم الماضي مع نادي العاصمة الفرنسية، وأفاد تقرير موقع فوتبول 365 الفرنسي، أمس الجمعة، بأن المدرب آرني سلوت يرى في باتشو الخيار الأمثل لتعويض أي غياب محتمل لفان دايك أو كوناتي. ويُراقب الكشافون اللاعب منذ مدة، بعدما أثبت قدرته على اللعب بثبات وثقة ضد أكبر الأندية الأوروبية.

وأظهر باتشو شخصية قوية في أول موسم له مع باريس سان جيرمان بعد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت صيف 2024، إذ تحوّل بسرعة إلى أحد أعمدة الفريق في قلب الدفاع بفضل هدوئه وقراءته الدقيقة للعب. ويدرك ليفربول صعوبة التعاقد مع مدافع مرتبط بعقد طويل يمتد حتى شهر يونيو/حزيران 2029، لكن رغبة النادي في تعزيز دفاعه تجعله مستعداً لتقديم عرض ضخم، إذ تشير التقارير إلى أن قيمته السوقية تبلغ نحو 65 مليون يورو، وهو مبلغ لا يُخيف إدارة الريدز التي سبق أن أنفقت مبالغ مماثلة لتقوية صفوفها.

ويُراهن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على استمرار باتشو ضمن مشروعه الفني، إذ يعتبره قطعة أساسية في منظومة الدفاع التي بُنيت حوله. ويُدرك الإسباني أن التفريط في اللاعب سيُحدث فراغاً يصعب تعويضه، خاصة مع الأداء المميز الذي قدّمه في دوري الأبطال والدوري الفرنسي. ويُخطط ليفربول لتقديم عرض رسمي في صيف 2026 إذا لم يُجدَّد عقدا فان دايك وكوناتي، مع إمكانية إدخال أحد لاعبيه ضمن الصفقة لتقليل التكلفة. ويأمل النادي إقناع اللاعب بمشروعه الجديد القائم على بناء جيل قوي يضمن استمرارية النجاح. وبهذه الخطوات، يؤكد ليفربول أنه لا ينتظر المشكلات ليتحرك، بل يعمل بذكاء على التحضير للمستقبل، واضعاً نجم سان جيرمان على رأس أولوياته لضمان استقرار دفاعه بعد مرحلة فان دايك وكوناتي.