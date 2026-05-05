ليفربول يخطط لصفقة دفاعية كبرى في سوق الانتقالات الصيفية

- وضعت إدارة ليفربول المدافع الهولندي ميكي فان دي فان على رأس قائمة الانتقالات لتعزيز الفريق تحت قيادة المدرب أرني سلوت، بهدف العودة إلى منصات التتويج محلياً وقارياً. - يتميز فان دي فان بسرعة وقوة بدنية وقدرة على تغطية المساحات، مما يجعله مناسباً لخط دفاع ليفربول الذي يحتاج إلى الحيوية والقيادة. - رغم تمديد عقده مع توتنهام حتى 2029، فإن ليفربول مستعد لدفع 95 مليون يورو لضمه، مما قد يجعله من أغلى صفقات المدافعين في "البريمييرليغ".

وضعت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي، اسم المدافع الهولندي، ميكي فان دي فان (25 عاماً)، على رأس القائمة، التي ينوي "الريدز" حسمها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تعزيز كتيبة المدرب أرني سلوت، الذي بات مُطالباً بضرورة إعادة الفريق مرة أخرى إلى منصة التتويج محلياً وقارياً.

وذكرت صحيفة دي تليغراف الهولندية، الاثنين، أن إدارة نادي ليفربول تعتبر ميكي فان دي فان، أحد أبرز المدافعين في منافسات "البريمييرليغ"، بفضل ما يتمتع به من سرعة، وقوة بدنية، وقدرة على تغطية مساحات واسعة في اللعب المفتوح، وهي مواصفات تتناسب تماماً مع خط دفاع يحتاج إلى الحيوية والقيادة، ولاعب قادر على الحفاظ على دفاع متقدم لفترات طويلة.

وأوضحت أن ليفربول تحرك في وقت سابق، من أجل حسم صفقة النجم الهولندي، لكن إدارة توتنهام قامت بقطع الطريق، بعدما عملت على تمديد عقد ميكي فان دي فان حتى صيف عام 2029، الأمر الذي جعل الفريق اللندني يمتلك موقفاً قوياً في أي مفاوضات قادمة مع أي نادٍ يرغب بحسم صفقة المدافع في الصيف القادم، عقب تحديد سعره بنحو 95 مليون يورو.

وتابعت أن ليفربول لن يمانع نهائياً في حسم صفقة المدافع الهولندي، مقابل 95 مليون يورو، لأن الإدارة تبحث عن مدافع من الطراز الرفيع، حتى يجري تعزيز مركز حيوي في تشكيلة المدرب الهولندي، أرني سلوت، الذي يُريد حسم صفقة مواطنه، ليكون قادراً على قيادة خط الدفاع في الموسم القادم، بسبب المواصفات التي يتمتّع بها، الأمر الذي ربما سيجعل النجم الهولندي أحد أبرز الصفقات التي ستحدث في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، كونها ستدخل تاريخ أغلى صفقات المدافعين في "البريمييرليغ".