ليفربول يخسر محمد صلاح في البريمييرليغ وهذا مصيره مع مصر

- أعلن نادي ليفربول غياب محمد صلاح عن مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، مما يشكل ضربة قوية للمدرب آرني سلوت بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. - سجل صلاح هدفاً في فوز ليفربول على غلطة سراي، مما ساهم في التأهل الأوروبي، واستعاد بريقه بتسجيله في ثلاث من آخر أربع مباريات بعد فترة صيام تهديفي. - من المتوقع غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا، حيث يأمل المدرب في تعافيه السريع نظراً لاهتمامه بجسده وتجارب التعافي السابقة.

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي إصابة نجمه ومهاجمه المصري، محمد صلاح (33 سنة)، وغيابه عن مواجهة نادي برايتون في بطولة البريمييرليغ، في ضربة قوية للمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد أيام فقط من التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم المصري محمد صلاح غادر ملعب أنفيلد بعدما سجّل هدفاً لفريقه في مواجهة غلطة سراي التركي برباعية نظيفة، وهي نتيجة سمحت لفريق الريدز بتعويض خسارته في مواجهة الذهاب بهدف نظيف والتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وواصل صلاح (33 عاماً) استعادة بريقه، بتسجيله في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها أساسياً، بعد فترة صيام تهديفي.

وقال أرني سلوت، الجمعة، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة برايتون، السبت، في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنكليزي: "لن يكون محمد صلاح متاحاً للمباراة، الجانب الإيجابي لليفربول ولنا هو أننا مقبلون على فترة التوقف الدولي، ولكن الجانب السلبي بالنسبة لمصر هو أنه لن يتمكن من الانضمام للمنتخب المصري".

وأضاف المدرب الهولندي: "نأمل أيضاً، بالنظر إلى ما أظهره محمد صلاح في السابق، أن يتعافى بشكل أسرع من لاعبين آخرين في ظروف مشابهة، لأنه يعتني بجسده بشكل ممتاز. والتجارب السابقة أظهرت أنه قادر على العودة أسرع من غيره"، في حين لم يُحدد سلوت الفترة التي يحتاجها المهاجم المصري للتعافي. لا يفصلنا سوى أسبوعين قبل استئناف المباريات، ونأمل أن يعود خلال هذه الفترة".

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح بسبب هذه الإصابة عن مباراة منتخب مصر المقبلة تحضيراً لخوض بطولة كأس العالم 2026، إذ سيواجه منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر الحالي، في واحدة من المباريات المُنتظرة والمهمة ضد بطل أوروبا المرشح الأول للمنافسة بقوة على لقب المونديال، نظراً للتشكيلة المُميزة التي يملكها والنجوم العالميين الكبار.