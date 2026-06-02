ليفربول يختار مدربه الجديد وإعلان مرتقب خلال أيام

- نادي ليفربول الإنجليزي يختار الإسباني أندوني إيراولا كمدرب جديد خلفاً للهولندي آرني سلوت، بعد إقالته، وفقاً لموقع "سكاي سبورتس" والصحافي فابريزيو رومانو. - إيراولا، الذي قاد بورنموث للتأهل للدوري الأوروبي لأول مرة، وافق على تدريب ليفربول، وتجري حالياً مفاوضات لاستكمال تفاصيل العقد قبل الإعلان الرسمي. - آرني سلوت أنهى مسيرته مع ليفربول بعد موسمين، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025 وبلوغ نهائي كأس الرابطة.

اختار نادي ليفربول الإنكليزي مدربه الجديد الذي سيخلف الهولندي آرني سلوت، الذي أُقيل من منصبه قبل أيام، وذلك وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع" سكاي سبورتس" البريطاني وأكده الصحافي الإيطالي المختص بالميركاتو فابريزيو رومانو.

ووفقاً للمعلومات المتداولة التي نشرها موقع "سكاي سبورتس" البريطاني وأكدها الصحافي الإيطالي رومانو، توصل نادي ليفربول الإنكليزي إلى اتفاق مع الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث الإنكليزي، لتولي قيادة "الريدز" خلال المرحلة المقبلة. وكان إيراولا من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة سلوت، بعدما لفت الأنظار بالعمل المميز الذي قدمه مع الفريق الانكليزي خلال المواسم الأخيرة.

وأضافت التقارير أن المدرب الإسباني منح إدارة ليفربول موافقته النهائية على تولي المهمة، فيما تتواصل حالياً المفاوضات لاستكمال التفاصيل النهائية للعقد قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة. ولم تُكشف بعد مدة العقد أو بقية البنود المرتبطة به.

ويُعد إيراولا من أبرز المدربين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية، بعدما نجح في تحويل بورنموث إلى أحد أكثر الفرق تطوراً في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقاده إلى التأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وهو الإنجاز الذي عزز أسهمه لدى كبار الأندية، وفي مقدمتها ليفربول.

وكانت رحلة آرني سلوت مع ليفربول قد انتهت بعد موسمين فقط، إذ أشرف على الفريق في 113 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 66 انتصاراً مقابل 19 تعادلاً و28 هزيمة. كما قاد "الريدز" إلى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2024-2025، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية في الموسم نفسه، مكتفياً بالمركز الثاني.