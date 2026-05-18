ليفربول يجهز عرضاً فلكياً لضم نجم منتخب فرنسا

- إدارة نادي ليفربول تستعد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية، مستهدفة النجم الفرنسي مايكل أوليز من بايرن ميونخ، مع استعداد لدفع 170 مليون يورو لإقناع النادي الألماني بالتخلي عنه. - بايرن ميونخ يواجه تحديًا في الحفاظ على أوليز، حيث يمكن للمبلغ الضخم تمويل صفقات مهمة، بينما يسعى ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح وتلبية طلبات مدربه أرني سلوت. - رغم عدم رغبة بايرن في بيع أوليز، إلا أن ليفربول قد ينجح في إعادته للبريمييرليغ بعد تجربته مع كريستال بالاس.

بدأت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي الاستعداد بشكل جيد للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما حدّدت عدداً من الأسماء، حتى تحسم صفقاتها، أبرزها نجم منتخب فرنسا وفريق بايرن ميونخ الألماني، مايكل أوليز، الذي سيكون حديث وسائل الإعلام العالمية في "الميركاتو"، بسبب القيمة المالية التي ستدفع من أجله.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الأحد، أن إدارة نادي ليفربول لن تمانع في دفع 170 مليون يورو، حتى تعمل على إقناع القائمين على بايرن ميونخ بفكرة التخلي عن خدمات النجم الفرنسي مايكل أوليز، الذي استطاع خطف الأنظار إليه وبقوة، بعدما قاد العملاق "البافاري" نحو حسم لقب "البوندسليغا" في هذا العام، والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى ظهور اسمه ضمن قائمة منتخب "الديوك" المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، بسبب الفنيات التي يمتلكها صاحب الـ24 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ لا يفكر في رحيل نجمه الفرنسي، لكن قدرة ليفربول على دفع 170 مليون يورو تجعل إدارة العملاق "البافاري" غير قادرة على الابتعاد عن التفكير، لأن هذا المبلغ المالي الضخم سيجعل بطل "البوندسليغا" يمول العديد من الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، كي يتم الاستعداد للموسم القادم.

وأوضحت أن بايرن ميونخ يعمل على تجهيز فريق قادر على مواصلة الحفاظ على الألقاب المحلية، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما يُريد ليفربول إرضاء جميع طلبات مدربه الهولندي، أرني سلوت، الذي يقوم بإعادة ترتيب البيت الداخلي لـ"الريدز"، وبخاصة بعد رحيل المصري محمد صلاح، الذي سيترك فراغاً كبيراً في مركز الجناح الأيمن، ولا يمكن لأحد أن يسد الفراغ، سوى الفرنسي مايكل أوليز.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن بايرن ميونخ لن يتخلى عن مايكل أوليز بسهولة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن ليفربول تحرك بالفعل وحدد قيمة الصفقة، ووضع مبلغ 170 مليون يورو على طاولة العملاق "البافاري" وتبقى الآن فقط معرفة النجم الفرنسي، الذي من الممكن أنه يريد العودة للمنافسة مرة أخرى في "البريمييرليغ"، عقب تجربته السابقة مع كريستال بالاس، الذي رحل عنه في صيف 2024.