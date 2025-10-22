ليفربول يتّجه لصفقة أفريقية تزامناً مع ترنّح محمد صلاح

- محمد صلاح يواجه انتقادات بسبب تراجع أدائه مع ليفربول، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 11 مباراة، مما دفع النادي للبحث عن بديل لتعزيز الهجوم. - ليفربول يدرس التعاقد مع أنطوان سيمينيو من بورنموث، الذي سجل ستة أهداف في ثماني مباريات، رغم أن بورنموث يطلب 75 مليون جنيه إسترليني. - العلاقة الجيدة بين ليفربول وبورنموث قد تسهل انتقال سيمينيو، الذي لن يشارك في كأس أمم أفريقيا، مما يجعله خياراً مناسباً في الانتقالات الشتوية.

يعيش النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، بداية صعبة للغاية مع نادي ليفربول منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، إذ أثار أداؤه مع تشكيلة المدرب الهولندي أرني سلوت الكثير من الشكوك، وهو ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات، قبل أن يدفع هذا التراجع ناديه للتحرك سريعاً من أجل حسم صفقة أفريقية بديلة تُعيد التوازن إلى الخط الهجومي وتمنح الفريق حلولاً جديدة في النصف الثاني من الموسم.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، أمس الثلاثاء، فإن نادي ليفربول يبحث عن بديل طويل الأمد لخلافة صلاح، ولذلك حول أنظاره صوب مهاجم بورنموث، الغاني أنطوان سيمينيو (25 عاماً)، الذي أصبح هدفاً لإدارة "الريدز" مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني القادم، وبدأ مسؤولو نادي ليفربول في التفكير جدياً في التحرك نحو ضم اللاعب بعد القلق المتزايد من تراجع أداء صلاح هذا الموسم، إذ اكتفى الأخير بتسجيل ثلاثة أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات، دون أن يسجّل أي هدف من لعب مفتوح في الدوري منذ أغسطس/آب الماضي، كما ظهر باهتاً في الخسارة أمام مانشستر يونايتد (1-2) خلال اللقاء الأخير.

وأضافت الصحيفة أن صلاح الذي وقع عقداً جديداً لمدة عامين في وقت سابق من هذا العام، لم يقدم البداية المنتظرة، ما دفع مسؤولي فريق ليفربول إلى تسريع خططهم لإيجاد خليفة له في أقرب وقت، ورغم أن النادي أنفق أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي السابق لتعزيز تشكيلة المدرب أرني سلوت، فإن الميزانية لا تزال تسمح بصفقة قوية في الشتاء المقبل إذا قرّر النادي المضي قدماً في مشروع التجديد الهجومي.

ويُعد سيمينيو من أبرز لاعبي البريمييرليغ هذا الموسم، بعدما سجل ستة أهداف في ثماني مباريات فقط، ليصبح محط أنظار الأندية الكبرى في إنكلترا، وكان مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبيرز قد أبديا اهتماماً بالتعاقد معه خلال الصيف المنصرم، لكنهما تراجعا بعد مطالبة بورنموث بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، مع الإشارة إلى أن المهاجم الغاني وقع عقداً جديداً لمدة خمس سنوات في يوليو/تموز الماضي، يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ محدد لم يُكشف عنه، وهو ما شجّع ليفربول على دخول السباق بقوة.

ولليفربول علاقة قوية بنادي بورنموث قد تسهّل الصفقة المحتملة، خاصة بعد انتقال اللاعب المجري ميلوس كيركيز إلى قلعة أنفيلد في الصيف الماضي، إضافة إلى أن المدير الرياضي ريتشارد هيوز كان يعمل سابقاً في النادي الجنوبي، ما يفتح قنوات تفاهم بين الطرفين، ويبدو أن ليفربول مصمم على التحرك السريع قبل أن ترتفع قيمة اللاعب بشكل أكبر في ظل تألقه اللافت هذا الموسم.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن سيمينيو يملك ميزة إضافية تتمثل في أنه لن يغادر في يناير/كانون الثاني القادم لخوض كأس أمم أفريقيا بعد فشل منتخب غانا في التأهل للنهائيات، في حين سيغيب صلاح للمشاركة مع منتخب مصر، وإذا استمر تراجع نتائج ليفربول، فقد يدفع ذلك النادي إلى الإنفاق مجدداً في سوق الانتقالات الشتوية، بينما يدرك بورنموث صعوبة الاحتفاظ بنجمه، خاصة بعد رحيل كيركيز والمدافعين إيليا زابارني ودين هويسن إلى باريس سان جيرمان وريال مدريد توالياً، ما يجعل الصراع على اللاعب أكثر اشتعالاً بين كبار الدوري الإنكليزي.