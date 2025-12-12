ليفربول يتحرك لتعويض صلاح.. ميزانية ضخمة على الطاولة

- تسعى إدارة ليفربول لإعادة بناء خطها الهجومي وسط شكوك حول مستقبل محمد صلاح، حيث تزايدت التوترات بينه وبين المدرب آرني سلوت، مما دفع النادي للبحث عن بديل مناسب. - يان ديوماند، لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 19 عاماً، يُعتبر حلاً طويل الأمد لليفربول، حيث يتوافق أسلوبه مع فلسفة الفريق، ويُعد هدفاً محتملاً رغم سعره المرتفع البالغ 100 مليون يورو. - اهتمام ليفربول بديوماند يأتي في ظل منافسة من أرسنال ومانشستر سيتي، ويُعتبر بديلاً محتملاً لصلاح الذي يمر بمرحلة حساسة مع النادي.

تسارع إدارة نادي ليفربول الإنكليزي خطواتها لإعادة بناء خطها الهجومي، في ظل تزايد الشكوك حول مستقبل النجم المصري، محمد صلاح (33 عاماً)، بعدما أعاد خلافه مع المدرب آرني سلوت، فتح النقاش الداخلي حول هوية قائد الهجوم في المرحلة المقبلة.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الخميس، ترى إدارة "الريدز" في لاعب ساحل العاج، يان ديوماند (19 عاماً)، حلاً طويل الأمد، وهي مستعدة لاستثمار مبلغ ضخم للتعاقد مع أحد أبرز مواهب نادي لايبزيغ الألماني. وانتقل اهتمام ليفربول باللاعب من مرحلة الاستكشاف إلى الإلحاح، بعدما تحوّلت التوترات بين صلاح والجهاز الفني من مجرد شائعات جانبية، إلى عنصر أساسي في التخطيط الرياضي للنادي. ويُعد ديوماند، مناسباً تماماً لفلسفة الفريق، الذي يحتاج إلى جناح قادر على التألق في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويطلب لايبزيغ حوالى 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، وهو رقم بات شائعاً في السوق الحالية للاعبين من هذا النوع. ويفكر ليفربول جدياً في دفع هذا المبلغ لضمان بديل مستقر لصلاح، خصوصاً أن اللاعب يحظى أيضاً باهتمام أرسنال ومانشستر سيتي، بينما ترى مصادر داخل النادي أن أسلوبه المباشر وقدرته على الحسم، يتوافقان مع رؤية سلوت. ويمرّ ارتباط محمد صلاح بليفربول بمرحلة هي الأكثر حساسية منذ وصوله إلى "أنفيلد". وجاءت مقابلته الصحافية الأخيرة، التي لمّح فيها إلى خلاف واضح مع المدرب، لتُسرّع البحث عن بديل حقيقي. ويعيش مشروع ليفربول الهجومي لحظة حاسمة، خاصة مع احتمال رحيل صلاح، بعد كأس الأمم الأفريقية المقبلة.