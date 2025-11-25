ليفربول وقضية الدهس خلال الاحتفالات... بدء جلسات محاكمة المُتهم

- بدأت محاكمة بويل دويل، المتهم بدهس حشود خلال احتفال ليفربول بلقب الدوري، ما أدى إلى إصابة 134 شخصاً، بينهم أطفال، بجروح. المحاكمة قد تستمر لأسابيع قبل إصدار الحكم في 2025. - وُجهت لدويل 31 تهمة، منها الإيذاء الجسدي والقيادة المتهورة، حيث استخدم سيارته كسلاح عمداً. الحادث وقع في 26 مايو، عندما أغلقت الطرق لمرور موكب النصر. - استبعدت الشرطة فرضية الهجوم الإرهابي، ووصفت الحادث بالفردي، حيث لحق دويل بسيارته عربة إسعاف في شارع مغلق، مما أدى إلى حوادث وإصابات متعددة.

بدأت جلسات محاكمة رجل بريطاني مُتهم بدهس حشود خلال احتفال نادي ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في شهر مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح آنذاك، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته لأسابيع.

ووجهت الشرطة البريطانية تُهماً عدّة في عملية دهس المشجعين عن قصد للرجل البريطاني، بويل دويل (54 سنة)، ووصل عدد التُهم إلى 31 تشمل الإيذاء الجسدي خلال العمل والمشاجرة والقيادة المتهورة، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته أمام هيئة محلفين من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، قبل إصدار الحُكم الرسمي بحقه مع نهاية عام 2025.

ويُتهم دويل، وهو من إحدى ضواحي المدينة الواقعة في شمال غرب إنكلترا، بدهس حشد كان يغادر موكب النصر في 26 مايو/مايو احتفالاً بفوز ليفربول باللقب. آنذاك أغلقت بعض الطرق في المنطقة أمام حركة المرور الاعتيادية للسماح بمرور الموكب. وفي جلسة تمهيدية في محكمة بليفربول في 30 مايو/أيار بعد أربعة أيام من الحادث، قال الادعاء إن دويل "استخدم سيارته عمداً كسلاح" و"قادها عمداً نحو الناس".

واستبعدت شرطة ميرسيسايد فرضية الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنه حادث فردي. لكن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، وأعلنت الشرطة إصابة 134 شخصاً، بينهم رُضّع وأطفال، بجروح عندما دهس دويل، الذي يعتقد أنه جندي سابق في البحرية الملكية، حشداً في وسط مدينة ليفربول بسيارته. ولم تُسجل أي وفيات لكن 50 شخصاً نقلوا إلى المستشفى للعلاج. وبحسب المعلومات الأولية للشرطة، لحق دويل بسيارته عربة إسعاف في شارع مغلق أخلته الشرطة لحالة طبية طارئة، وقالت أجهزة الإسعاف آنذاك إنّ أربعة أشخاص، بينهم طفل، حوصروا تحت السيارة التي اضطروا إلى رفعها لإنقاذهم.