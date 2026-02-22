ليفربول وبديل صلاح: صفقة بـ95 مليون يورو

- إدارة ليفربول تخطط لاستبدال محمد صلاح بالموهبة الإنجليزية أنتوني غوردون، الذي تألق مع نيوكاسل يونايتد بتسجيله 10 أهداف في 9 مباريات، استعداداً لرحيل صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي. - غوردون، البالغ من العمر 24 عاماً، يُعتبر خياراً مثالياً لتعزيز خط الهجوم الديناميكي لليفربول، حيث تسعى الإدارة للحفاظ على التنافسية محلياً ودولياً، خاصة مع اقتراب مونديال 2026. - غوردون لا يعارض العودة إلى ليفربول، وقد عقد اتفاقاً مع نيوكاسل يتيح له التفاوض مع أندية أخرى، مما يمهد لصفقة ضخمة في الصيف المقبل.

وضعت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي، خطة متكاملة، من أجل الاستعداد، لمغادرة النجم المصري، محمد صلاح (33 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى أحد الأندية المُهتمة بخدمات قائد "الفراعنة"، الذي يبدو قريباً من الدوري السعودي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بنسختها الإنكليزية، السبت، أنّ إدارة نادي ليفربول وضعت الموهبة، الإنكليزي أنتوني غوردون، حتى يكون خليفة للمصري محمد صلاح في صفوف "الريدز" الموسم المقبل، الذي يستعد فيه المدرب الهولندي، أرني سلوت، إلى إعادة هيبة الفريق، الذي تراجعت نتائجه في البريمييرليغ، بعدما فرّط باللقب بشكل شبه رسمي.

وأوضحت أنّ غوردون استطاع فرض نفسه وبقوة مع نادي نيوكاسل يونايتد الموسم الجاري، بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف خلال تسع مواجهات فقط، وبات أحد أبرز هدّافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الأمر الذي جعل إدارة ليفربول تتحرك من أجل التوصل إلى اتفاق مع صاحب الـ24 عاماً، الذي ستكلف صفقته ما يقرب من 95 مليون يورو.

وأردفت أنّ إدارة ليفربول تسعى إلى تعزيز خط الهجوم الثلاثي الديناميكي والفعال، ما سيمكّن كتيبة المدرب سلوت، من الحفاظ على قدرتها التنافسية على جميع الأصعدة محلياً أو دولياً، لأنّ رحيل صلاح الصيف المقبل، سيجعل خيار إيجاد خليفة له أمراً صعباً للغاية مع اقتراب انطلاق مونديال 2026، لذلك وقع الاختيار على غوردون في الوقت الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ غوردون لا يعارض نهائياً العودة إلى نادي ليفربول، الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، وبخاصة أنه عقد اتفاقاً مع ناديه نيوكاسل يونايتد، يُمكنه من الدخول في مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ يقدّم عرضاً مغرياً في سوق الانتقالات الصيفية، وهذا ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة، ما يعني أنّ جماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية، ستكون على موعد مع صفقة ضخمة يكون بطلها "الريدز"، بعد ما فعله في الموسم الماضي، عندما ضم السويدي ألكسندر إيزاك.