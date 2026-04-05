ليفربول والمدرب آرني سلوت... استمرارية بصفر ألقاب؟

- رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي والإقصاء من كأس الاتحاد، قررت إدارة ليفربول الإبقاء على المدرب آرني سلوت حتى نهاية موسم 2025-2026، مع منحه فرصة لبناء فريق قوي للمنافسة في الموسم المقبل. - يحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، ويواجه تحديًا لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، مما يزيد الضغط على سلوت لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية. - ينتهي عقد سلوت في يونيو 2027، وفي حال استمراره، سيتعين على النادي تجديد عقده لعام إضافي أو دفع البند الجزائي في حال الإقالة.

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية في تقرير خاص مصير مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، الهولندي، آرني سلوت، خصوصاً بعد الخسارة المُدوية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، والإقصاء من البطولة، وبالتالي تبقّى لقب واحد ممكن فقط وهو دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة البريطانية، الأحد، فإنّ نادي ليفربول الإنكليزي لن يتخلى عن المدرب الهولندي آرني سلوت، في نهاية موسم 2025-2026، حتى لو خرج من الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا (سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في الذهاب يوم الأربعاء المقبل 8 إبريل/نيسان الحالي، ثم الإياب يوم الثلاثاء 14 من الشهر نفسه).

وبحسب التفاصيل، فإنّ إدارة نادي الريدز لا تُفكر في إقالة المدرب آرني سلوت حالياً، حتى بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، ولا حتى في حال الخروج أمام النادي الباريسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، لأن الإدارة تعمل حالياً على منح المدرب الهولندي فرصة في الموسم المقبل لبناء فريق قوي قادر على المنافسة كما فعل في أول موسم له عندما حقق لقب الدوري الإنكليزي.

وعانى نادي ليفربول مع المدرب آرني سلوت في موسم 2025-2026، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب البريمييرليغ برصيد 49 نقطة من 14 فوزاً وسبعة تعادلات وعشر خسارات، ويتبقى أمامه سبع مباريات فقط من أجل محاولة ضمان مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وإلّا فإنّ كوارث المدرب الهولندي ستتفاقم أكثر، وربما حينها تُعيد إدارة الريدز التفكير مجدداً باستمراريته مع ليفربول.

وينتهي عقد آرني سلوت مع نادي ليفربول في 30 يونيو/حزيران عام 2027، وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص، وبالتالي في حال قرّر نادي ليفربول الإبقاء عليه لموسم جديد، سيكون عليه تجديد عقده لعام إضافي، وفي حال إقالته سيدفع قيمة البند الجزائي المُحدد في عقد المدرب الهولندي.