ليفربول لا يتوقف: صفقة بمبلغ فلكي لتعزيز الصفوف

- يسعى ليفربول لتعزيز خط وسطه بالتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا، نجم برايتون البارز في الدوري الإنجليزي، حيث يعتبره المدرب آرني سلوت صفقة استراتيجية بعد مغادرات عديدة في الفريق. - يتميز باليبا بقوته البدنية وقدرته على كسر خطوط المنافس، لكن برايتون يطلب 120 مليون يورو للتخلي عنه، مما يعكس أهميته في مشروع النادي، رغم محاولات مانشستر يونايتد الفاشلة لضمه. - ليفربول يواجه تحديات مالية ومنافسة أوروبية، لكن خبرته في سوق الانتقالات تمنحه ميزة، ويأمل أن يحقق قفزة نوعية في تشكيلته بضم باليبا.

يواصل نادي ليفربول الإنكليزي مساعيه لتعزيز خط وسطه للمواسم المقبلة، وبحسب تقارير صحافية، وجّه النادي أنظاره إلى لاعب الوسط الكاميروني، كارلوس باليبا (21 عاماً)، نجم برايتون الحالي. ويعد باليبا من أبرز مفاجآت الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يغب تألقه اللافت عن أنظار أكبر أندية القارة الأوروبية. ووفقاً لما ذكره موقع "تيم تاك" الإنكليزي، الأحد، فإن إدارة "الريدز" بالتعاون مع المدرب الهولندي آرني سلوت (47 عاماً)، ترى أن باليبا قد يكون صفقة استراتيجية لتعزيز خط الوسط، بعد سلسلة من المغادرات التي شهدها الفريق في السنوات الأخيرة.

ويتميّز باليبا بقوته البدنية وانتشاره الجيد في الملعب، وقدرته على كسر خطوط المنافس بالمراوغة، وهي عناصر تتوافق مع أسلوب سلوت الحالي. لكن برايتون لا يبدو مستعداً للتفريط بنجمه الشاب بأي ثمن، إذ حدد النادي الجنوبي قيمة اللاعب بحوالى 120 مليون يورو، في رقم يعكس إمكاناته الهائلة وأهميته في المشروع الرياضي للنادي. وكان مانشستر يونايتد قد حاول مراراً خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إقناع برايتون بالتخلي عنه عبر عدة عروض، لكنها جميعاً قوبلت بالرفض.

ويستعد ليفربول حالياً لدخول هذه المعركة، على أمل إحداث قفزة نوعية في تشكيلته، خاصة وأن باليبا أثبت رغم صغر سنه، أنه قادر على اللعب في أعلى المستويات، بفضل قوته في منتصف الميدان، وسهولة افتكاك الكرة، ونضجه التكتيكي، فضلاً عن إمكاناته الكبيرة للتطور مستقبلاً، ما يجعله هدفاً مغرياً للأندية الساعية لبناء مشاريع طويلة الأمد. وتدرك إدارة ليفربول أن الصفقة لن تكون سهلة، أولاً بسبب المبلغ المطلوب، وثانياً لاحتمال دخول أندية أوروبية أخرى على خط المنافسة. لكن خبرة النادي الكبيرة في سوق الانتقالات الإنكليزية، تمنحه ميزة إضافية، فيما يرى سلوت أن ضم لاعب مثل باليبا، سيمنح الفريق توازناً كبيراً. وخلال الأشهر المقبلة، ستكون هذه الصفقة، إحدى أكثر قصص السوق متابعةً. وإذا نجح ليفربول في التعاقد مع النجم الكاميروني، فستكون واحدة من أبرز صفقات الدوري الإنكليزي الممتاز في الآونة الأخيرة.