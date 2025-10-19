ليفربول في اختبار استعادة البريق أمام مانشستر يونايتد بقمة "أنفيلد"

- يواجه ليفربول تحديًا لاستعادة بريقه عندما يلتقي مانشستر يونايتد في "أنفيلد"، حيث يسعى الفريق لتجنب الخسارة في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ 2021. - مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، يطمح لتحقيق فوز نادر خارج ملعبه، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر تسع مباريات له في "أنفيلد" منذ 2016. - يسعى أموريم ليصبح ثالث مدرب يحقق الفوز في أول مباراتين له خارج أرضه أمام حامل اللقب، بعد بيليغريني وكونتي، وسط تحديات تاريخية للفريق.

سيكون ليفربول حامل اللقب، أمام تحدي استعادة بريقه والعودة إلى طريق الانتصارات، عندما يلتقي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد (الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، على ملعبه "أنفيلد"، ضمن مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

أما فريق "الشياطين الحمر"، فيطمح بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، إلى تحقيق فوز نادر خارج ملعبه. وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 14 مواجهة له في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد (فاز سبع مرات، وتعادل في ست مناسبات)، وكانت تلك الخسارة بنتيجة 1-2 في ملعب "أولد ترافورد" في أغسطس/آب 2022. ومنذ بداية موسم 2018-2019، فإن هذا أقل عدد من الهزائم يتلقاه أي فريق واجه مانشستر يونايتد ثلاث مرات أو أكثر في المسابقة خلال هذه الفترة.

من جهته، لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر تسع مباريات له في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، منذ فوزه الأخير بنتيجة 1-0 في يناير/كانون الثاني 2016 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال (تعادل خمس مرات وخسر في أربع). وقد يصبح ليفربول ثاني فريق فقط يتجنب الخسارة في عشر مباريات متتالية على أرضه في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد، بعد تشلسي الذي حقق ذلك في عشر مباريات بين أغسطس 2002 وفبراير/شباط 2012.

وفاز مانشستر يونايتد خارج أرضه على حامل لقب الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الفوز على حامل اللقب خارج ملعبه في موسمين متتاليين منذ أكثر من قرن، وتحديداً منذ موسمي: 1906-1907 عندما فاز على ليفربول، و1907-1908 عندما تفوق على نيوكاسل. ويمكن للمدرب روبين أموريم أن يصبح ثالث مدرب فقط في تاريخ الدوري يحقق الفوز في أول مباراتين له خارج أرضه أمام حامل اللقب، بعد كل من مانويل بيليغريني وأنطونيو كونتي. وخسر ليفربول في آخر مباراتين له في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما كان قد فاز في أول خمس مباريات من الموسم الحالي.

ولم يتلقَّ الفريق خسارته الثانية في الدوري الموسم الماضي إلا في الجولة الحادية والثلاثين، ما يعني أن الريدز قد يواجهون خطر الخسارة في ثلاث مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ فبراير 2021 (عندما خسر أربع مباريات متتالية). ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر ثماني مباريات له خارج أرضه في الدوري الإنكليزي (تعادل مرتين وخسر ست مرات) منذ فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في مارس/آذار الماضي. وآخر مرة مرّ فيها الشياطين الحمر بهذه السلسلة الطويلة من دون أي انتصار خارج ملعبهم كانت في سبتمبر/أيلول 1989، خلال عهد المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، عندما استمروا 11 مباراة متتالية من دون فوز خارج الديار.