ليفربول في أزمة حدثت قبل 23 سنة.. ونتائجها النهائية قاسية

دخل نادي ليفربول الإنكليزي في أزمة نتائج كبيرة بعد خسارته أمام برينتفورد في الجولة التاسعة من منافسات البريمييرليغ لموسم 2025-2026، إذ إنها الخسارة الرابعة توالياً في بطولة الدوري والخامسة في آخر ست مباريات مع المدرب الهولندي آرني سلوت في جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

وخسر ليفربول مباراته الرابعة في بطولة الدوري هذا الموسم على التوالي أمام برينتفورد مساء أمس السبت (3-2)، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس، وهو مرشح للتراجع إلى المركز التاسع في الترتيب بسبب أزمة النتائج التي يعيشها حالياً.

وفي بحث خاص أجراه "العربي الجديد"، تبين أن أزمة النتائج نفسها حصلت قبل 23 سنة، وتحديداً في موسم 2002-2003. ففي ذلك الموسم، حقق ليفربول تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات في أول 12 جولة من منافسات البريمييرليغ، ثم خسر أمام فريق ميدلزبروه في الجولة الـ13، وبعدها تعادل مع سندرلاند من دون أهداف في الجولة الـ14، ليعود ويخسر أربع مباريات متتالية من الجولة الـ15 إلى الجولة الـ18 (أمام فولهام 3-2، وأمام مانشستر يونايتد 2-1، وأمام تشارلتون أتلتيك 2-صفر، وأمام سندرلاند 2-صفر).

ولكن في ذلك الموسم لم يستفق ليفربول من أزمته سريعاً، فبقي من دون أي فوز حتى الجولة الـ24، أي أنه بعد الخسارات الأربع المتتالية، تعادل في ثلاث مباريات متتالية ثم خسر أمام نيوكاسل يونايتد، وبعدها تعادل مع أستون فيلا، ثم عاد إلى الفوز في الجولة الـ24 أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف، وهي النتائج التي أسقطته من صدارة البريمييرليغ في الجولة العاشرة إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 64 نقطة في نهاية الموسم.

ولكن الكارثة الكبيرة والقاسية أن ليفربول فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية موسم 2002-2003 بحلوله في المركز الخامس، ووصل عدد خسائره إلى عشر مقابل عشرة تعادلات و18 فوزاً فقط، في وقت تلقت شباكه 41 هدفاً مقابل تسجيل الريدز 61 هدفاً، كما أن نهاية موسم ليفربول لم تكن مُميزة بخروجه من الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا (الدوري الأوروبي حالياً)، من أمام نادي سلتيك الاسكتلندي (تعادل ذهاباً خارج أرضه 1-1 وخسر في أنفيلد بهدفين نظيفين).