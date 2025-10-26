ليفربول في أزمة حدثت قبل 23 سنة.. ونتائجها النهائية قاسية

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
26 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 17:18 (توقيت القدس)
حسرة كبيرة من آرني سلوت مدرب ليفربول في ملعب أنفيلد، 19 أكتوببر 2025 (Getty)
حسرة كبيرة من آرني سلوت مدرب ليفربول في ملعب أنفيلد، 19 أكتوبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يعاني نادي ليفربول من أزمة نتائج حادة بعد خسارته أمام برينتفورد، حيث تلقى أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يهدد بتراجعه إلى المركز التاسع في الترتيب.
- تكررت أزمة النتائج الحالية مع ليفربول بعد 23 سنة من موسم 2002-2003، حيث عانى الفريق من سلسلة هزائم وتعادلات أفقدته الصدارة وأبعدته عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.
- في موسم 2002-2003، فشل ليفربول في التأهل لدوري الأبطال بعد حلوله خامسًا، وخروجه من ربع نهائي كأس أوروبا أمام سلتيك الاسكتلندي.

دخل نادي ليفربول الإنكليزي في أزمة نتائج كبيرة بعد خسارته أمام برينتفورد في الجولة التاسعة من منافسات البريمييرليغ لموسم 2025-2026، إذ إنها الخسارة الرابعة توالياً في بطولة الدوري والخامسة في آخر ست مباريات مع المدرب الهولندي آرني سلوت في جميع المسابقات المحلية والأوروبية. 

وخسر ليفربول مباراته الرابعة في بطولة الدوري هذا الموسم على التوالي أمام برينتفورد مساء أمس السبت (3-2)، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس، وهو مرشح للتراجع إلى المركز التاسع في الترتيب بسبب أزمة النتائج التي يعيشها حالياً. 

وفي بحث خاص أجراه "العربي الجديد"، تبين أن أزمة النتائج نفسها حصلت قبل 23 سنة، وتحديداً في موسم 2002-2003. ففي ذلك الموسم، حقق ليفربول تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات في أول 12 جولة من منافسات البريمييرليغ، ثم خسر أمام فريق ميدلزبروه في الجولة الـ13، وبعدها تعادل مع سندرلاند من دون أهداف في الجولة الـ14، ليعود ويخسر أربع مباريات متتالية من الجولة الـ15 إلى الجولة الـ18 (أمام فولهام 3-2، وأمام مانشستر يونايتد 2-1، وأمام تشارلتون أتلتيك 2-صفر، وأمام سندرلاند 2-صفر). 

تودور وانريكي وسلوت يبحثون عن الانتصارات (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان تحت الضغط

ولكن في ذلك الموسم لم يستفق ليفربول من أزمته سريعاً، فبقي من دون أي فوز حتى الجولة الـ24، أي أنه بعد الخسارات الأربع المتتالية، تعادل في ثلاث مباريات متتالية ثم خسر أمام نيوكاسل يونايتد، وبعدها تعادل مع أستون فيلا، ثم عاد إلى الفوز في الجولة الـ24 أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف، وهي النتائج التي أسقطته من صدارة البريمييرليغ في الجولة العاشرة إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 64 نقطة في نهاية الموسم. 

ولكن الكارثة الكبيرة والقاسية أن ليفربول فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية موسم 2002-2003 بحلوله في المركز الخامس، ووصل عدد خسائره إلى عشر مقابل عشرة تعادلات و18 فوزاً فقط، في وقت تلقت شباكه 41 هدفاً مقابل تسجيل الريدز 61 هدفاً، كما أن نهاية موسم ليفربول لم تكن مُميزة بخروجه من الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا (الدوري الأوروبي حالياً)، من أمام نادي سلتيك الاسكتلندي (تعادل ذهاباً خارج أرضه 1-1 وخسر في أنفيلد بهدفين نظيفين).

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
أيوب بوعدي مع نادي ليل الفرنسي في ملعب بيير موروي، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أيوب بوعدي وتمثيل المغرب.. فرصة أخيرة والركراكي يُحدد موعداً نهائياً

بينيتيز خلال تقديمه مدرباً لباناثينايكوس، 25 أكتوبر 2025 (جيورغوس أرابيكوس/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مدرب ريال مدريد السابق يحطم أرقام تعاقدات المدربين في اليونان

من مشاركة تسونغا في بطولة رولان غاروس، 24 مايو 2022 (أنطونيو بورغا/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

تسونغا: ثلاثي التنس التاريخي حرمني الألقاب وهذا أصعب منافس