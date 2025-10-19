ليفربول طالب بركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد.. والشريف يعلق

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 أكتوبر 2025
الشريف حسم الجدل في هدف مانشستر (العربي الجديد/Getty)
الشريف حسم الجدل في هدف مانشستر (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

تابع نادي ليفربول الإنكليزي نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، وانقاد إلى خسارة جديدة، اليوم الأحد، أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (2ـ1)، في الأسبوع الثامن، في لقاء شهد إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، وانتهى بخسارة رابعة توالياً لفريق "الريدز" حامل اللقب، الذي يُواجه أزمة نتائج حقيقية في الفترة الأخيرة في مختلف المسابقات. في المقابل، حقق مانشستر انتصاراً هو الأول منذ عشرة مواسم في ملعب منافسه التاريخي، وأدار اللقاء الحكم مايكل أوليفير، الذي يُعدّ من أفضل الحكام في أوروبا خلال المواسم الأخيرة.

واحتج ليفربول على هدف مانشستر يونايتد الأول، لوجود شكوك بوقوع مخالفة على لاعبه ألكسيس ماك أليستير، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب، وهو قرار دعمه خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، الذي قال عن الحالة: "ارتقى لاعب مانشستر بريان مبويمو ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك إلى الكرة، بينما عاد ماك أليستر إلى الخلف لمتابعة مكان سقوط الكرة للمنافسة عليها، وأثناء تراجعه اصطدم رأسه من الخلف بمرفق زميله فان دايك، وبالتالي سقط على الأرض، واستحوذ لاعبو مانشستر على الكرة وسجلواً هدفاً، ولا توجد مخالفة لأن رأس لاعب ليفربول اصطدم بمرفق زميله، وبالتالي فإن قرار الحكم كان صحيحاً".

فليك يحتج على الحكم في اللقاء ضد جيرونا بالليغا، 18 أكتوبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هانسي فليك.. من الدبلوماسية إلى الغضب والاحتجاج في الليغا

وطالب ليفربول بركلة جزاء في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلّق الشريف على القرار قائلاً: "رفع لاعب ليفربول غاكبو الكرة داخل منطقة الجزاء، وتحرك إليه لاعب مانشستر ديالو لصدّ الكرة، حيث رفع ساقه اليسرى في الهواء، مع تحريك يده اليسرى إلى الداخل باتجاه الجسم، في محاولة حماية أسفل الصدر. لمست الكرة اليد اليسرى للاعب مانشستر، ولكن اليد لم تتحرك باتجاه الكرة، وبالتالي لم يتعمد اللمس، كما أنها تحركت في إطار الجسم إلى الداخل، بمعنى أن الجسم كان خلف اليد تماماً، وكان رد فعل طبيعيا في سبيل حماية المناطق الحساسة، إذاً يوجد لمس، ولكن لا توجد مخالفة، لأن اليد لم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي مما منع الكرة من المرور، واليد كانت شبه ملاصقة لأسفل الصدر، وقرار الحكم صحيح".

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
لم ينجح صلاح في إنهاء صيامه التهديفي (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

صلاح في صيام تهديفي يعمّق أزمة ليفربول: هزيمة تاريخية أمام يونايتد

اللقاء عقد في مقرّ نادي دير البلح (العربي الجديد/فيسبوك)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

فلسطين تنهض من الركام.. الرياضيون يكتبون فجر الحياة في غزة

فليك يحتج على الحكم في اللقاء ضد جيرونا بالليغا، 18 أكتوبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هانسي فليك.. من الدبلوماسية إلى الغضب والاحتجاج في الليغا