ليفربول طالب بركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد.. والشريف يعلق

تابع نادي ليفربول الإنكليزي نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، وانقاد إلى خسارة جديدة، اليوم الأحد، أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (2ـ1)، في الأسبوع الثامن، في لقاء شهد إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، وانتهى بخسارة رابعة توالياً لفريق "الريدز" حامل اللقب، الذي يُواجه أزمة نتائج حقيقية في الفترة الأخيرة في مختلف المسابقات. في المقابل، حقق مانشستر انتصاراً هو الأول منذ عشرة مواسم في ملعب منافسه التاريخي، وأدار اللقاء الحكم مايكل أوليفير، الذي يُعدّ من أفضل الحكام في أوروبا خلال المواسم الأخيرة.

واحتج ليفربول على هدف مانشستر يونايتد الأول، لوجود شكوك بوقوع مخالفة على لاعبه ألكسيس ماك أليستير، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب، وهو قرار دعمه خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، الذي قال عن الحالة: "ارتقى لاعب مانشستر بريان مبويمو ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك إلى الكرة، بينما عاد ماك أليستر إلى الخلف لمتابعة مكان سقوط الكرة للمنافسة عليها، وأثناء تراجعه اصطدم رأسه من الخلف بمرفق زميله فان دايك، وبالتالي سقط على الأرض، واستحوذ لاعبو مانشستر على الكرة وسجلواً هدفاً، ولا توجد مخالفة لأن رأس لاعب ليفربول اصطدم بمرفق زميله، وبالتالي فإن قرار الحكم كان صحيحاً".

وطالب ليفربول بركلة جزاء في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلّق الشريف على القرار قائلاً: "رفع لاعب ليفربول غاكبو الكرة داخل منطقة الجزاء، وتحرك إليه لاعب مانشستر ديالو لصدّ الكرة، حيث رفع ساقه اليسرى في الهواء، مع تحريك يده اليسرى إلى الداخل باتجاه الجسم، في محاولة حماية أسفل الصدر. لمست الكرة اليد اليسرى للاعب مانشستر، ولكن اليد لم تتحرك باتجاه الكرة، وبالتالي لم يتعمد اللمس، كما أنها تحركت في إطار الجسم إلى الداخل، بمعنى أن الجسم كان خلف اليد تماماً، وكان رد فعل طبيعيا في سبيل حماية المناطق الحساسة، إذاً يوجد لمس، ولكن لا توجد مخالفة، لأن اليد لم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي مما منع الكرة من المرور، واليد كانت شبه ملاصقة لأسفل الصدر، وقرار الحكم صحيح".