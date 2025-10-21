ليفربول بين الحاجة والتحدي... مركز يفرض التغيير في الميركاتو الصيفي

- يواجه ليفربول تحديات في تعزيز جبهته اليسرى بعد تراجع دفاعي رغم فوزه بالدوري الإنجليزي 2024-2025، حيث انضم ميلوش كيركز من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، لكنه أظهر تذبذباً في الأداء. - يقترب أندرو روبرتسون من نهاية مشواره مع ليفربول، مما يجعل كيركز خياراً مستقبلياً، حيث تسعى الإدارة لمزج خبرة روبرتسون مع حيوية كيركز لتحقيق انتقال سلس. - تعتبر الجبهة اليسرى أولوية قصوى في "الميركاتو" الصيفي المقبل، لضمان الاستقرار الدفاعي وتجديد الدماء، مع التركيز على ظهير أيسر يجمع بين القوة والرؤية التكتيكية.

واجه نادي ليفربول صيفاً حاسماً، في سبيل تعزيز جبهته اليسرى، بعد موسم شهد تراجعاً دفاعياً واضحاً، رغم تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2024-2025، إذ أثرت الأخطاء المتكررة على توازن الفريق، وتسببت في عدد من الهزائم.

وكان انضمام المجري ميلوش كيركز إلى ليفربول، من أبرز صفقات الصيف الماضي، بعدما انتقل من بورنموث، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات. وبدا كيركز، الذي يتميز بأسلوب هجومي وحيوية كبيرة، منسجماً مع طريقة لعب الفريق، غير أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن تذبذب في مستواه، إذ تم استبداله بعد مرور 38 دقيقة فقط، في إحدى المباريات الحاسمة بسبب ضعف الأداء.

وتؤكد التقارير الفنية أن كيركز يمتلك سرعة وقدرة على المساندة الهجومية وصناعة الفرص، لكنه لا يزال يفتقر للصلابة الدفاعية الكاملة، كما أن تأقلمه التام مع إيقاع اللعب في ليفربول لم يُحسم بعد. ويقترب المخضرم أندرو روبرتسون من إغلاق فصله الطويلة مع النادي، بعد أكثر من عشر سنوات في صفوفه، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2026. ورغم حفاظه على مستواه المقبول، إلا أن دوره بدأ يتراجع تدريجياً.

ويرى النادي أن وجود كيركز خيارا مستقبليا، يجعل تجديد عقد روبرتسون أمراً غير مرجّح، في خطوة قد تعني نهاية حقبة وبداية أخرى على الجبهة اليسرى. ويعتبر الجهاز الفني أن المزج بين خبرة روبرتسون وحيوية كيركز، يمثل التركيبة المثالية للمرحلة الانتقالية داخل الفريق. وتؤكد معادلة روبرتسون وكيركز، أن إدارة ليفربول تدرك ضرورة إعادة تشكيل الجانب الأيسر، إذ يرمز كيركز إلى المستقبل، بينما يجسد روبرتسون الماضي القريب، وقد شدد الطاقم التدريبي على أن كيركز لا يزال في "مرحلة النمو"، بينما تبقى مساهمة روبرتسون "مهمة لكنها ليست دائمة".

ويعيش ليفربول مرحلة تتطلب تحركاً سريعاً لضمان الاستقرار الدفاعي، ووضع حلول طويلة الأمد للجبهة اليسرى، بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، أثارت القلق داخل النادي. وترى الإدارة الرياضية أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيسر، يجمع بين القوة البدنية والرؤية التكتيكية، والقدرة على التقدم الهجومي، ليواكب أسلوب ليفربول الحديث. وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الاثنين، فإن "الميركاتو" الصيفي المقبل سيكون حاسماً، إذ يعتبر النادي الجبهة اليسرى أولوية قصوى ضمن خطة استراتيجية، تهدف لتجديد الدماء، والمحافظة على تنافسيته في السنوات القادمة.

وفي المحصلة، يمرّ ليفربول بمرحلة انتقالية مهمة على الجبهة اليسرى، إذ يبدو أن كيركز في طريقه ليصبح اللاعب الأساسي في هذا المركز، بينما يقترب روبرتسون من نهاية مشواره مع الفريق. وتبقى كيفية إدارة هذا التحول، بين الخبرة والشباب، عنصراً محورياً في قدرة ليفربول للحفاظ على مكانته، بين كبار الدوري الإنكليزي، في المرحلة المقبلة.