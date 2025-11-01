ليفربول.. إلى أين؟

- يواجه نادي ليفربول تحديات كبيرة هذا الموسم، مع سلسلة هزائم أثرت على موقف المدرب أرني سلوت وأداء النجم محمد صلاح، مما أدى إلى تراجع الفريق للمركز السابع في الدوري. - خرج ليفربول من كأس الرابطة بعد هزيمة أمام كريستال بالاس، وتلقى 14 هدفاً في تسع مباريات، مع توقف رصيد صلاح عند أربعة أهداف، مما أثار غضب الجماهير. - يسعى ليفربول لتحسين نتائجه ضد أستون فيلا وسط ضغوط كبيرة، مع تراجع الانسجام والروح القتالية التي كانت تميزه سابقاً.

يخوض نادي ليفربول مساء اليوم واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم ضد أستون فيلا، برسم الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز، ليس لأنها حاسمة من أجل التتويج باللقب أو تفادي السقوط، بل من أجل إيقاف سلسلة الهزائم التي بلغت ستة في سبع مباريات في جميع المسابقات، قبل مواجهة الريال في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، ثم مانشستر سيتي في الدوري، وهي مواعيد تهدد المدرب أرني سلوت في منصبه بعد سلسلة الانتقادات التي تعرّض لها بسبب تراجع مردود الفريق ونتائجه، ودخوله في مشاكل مع نجمه محمد صلاح، ما أدى أيضاً إلى تراجع مستوى اللاعب وفعاليته الهجومية، وتراجع حامل اللقب إلى المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط.

في نهاية الأسبوع الماضي، خرج ليفربول من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بالثلاثة في الأنفيلد على يد كريستال بالاس، الذي تحول إلى شبح أسود للردز بعد أن أطاحه في أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات، وبعد أن خسر أربع مباريات متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس، تشلسي، المان يونايتد وبرينتفورد، وتلقى أربعة عشر هدفاً في تسع مباريات في الدوري، على غير العادة، وتوقف عداد محمد صلاح عند أربعة أهداف في ثلاث عشرة مباراة، ما عقّد وضعية الفريق، وأشعل نار الغضب في نفوس العشاق، الذين طالب بعضهم برحيل المدرب أرني سلوت قبل تدهور أوضاع الفريق ورحيل محمد صلاح الذي لم يعد سعيداً مع ليفربول.

سيدخل ليفربول الليلة مواجهة ضيفه أستون فيلا سعياً لوضع حد لسلسلة نتائجه السلبية، بعد أن تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، فيما حقق منافسه الفوز في آخر أربع مباريات، وبعدها مباشرة ينتقل إلى مدريد لمواجهة الريال في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال، ومن ثَم يواجه السيتي في الدوري، ما يجعل الفريق ومدربه أمام الاختبار الأصعب في الموسم، رغم استبعاد المتتبعين فكرة رحيل المدرب، على الأقل في الوقت الراهن، وهو الذي يفاوض الإدارة من أجل التمديد، وأبدى في ندوته الصحافية البارحة رضاه التام عن لاعبيه الذين لم يخوضوا فترة تحضير جيدة، أو تعرضوا لإصابات مع بداية الموسم، على حد تعبيره.

صحيح أن محمد صلاح لم يعد يسجل كما كان، ما يدفعه إلى التفكير في الرحيل قبل نهاية عقده، لكن دفاع ليفربول لم يعد قوياً كما ألفناه، إذ تلقى 14 هدفاً في آخر سبع مباريات لعبها، بمعدل هدفين في كل لقاء، بعدما استهل الموسم بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وتوج بسهولة الموسم الماضي بلقب الموسم، وأنفق 500 مليون يورو على التعاقدات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد الذي سيكون متعباً وشاقاً وصعباً، إن على مستوى البريمييرليغ أو دوري الأبطال، في ظل تألق أرسنال، وعودة تشلسي، السيتي، توتنهام، ومانشستر يونايتد للمنافسة على لقب الدوري الأقوى والأصعب.

قد يجد ليفربول نفسه الليلة، بعد الجولة العاشرة، في المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن الرائد أرسنال، ما يكرس البداية السيئة ويزيد من حجم الضغوط على المدرب سلوت والنجم صلاح وبقية اللاعبين، في وسط إعلامي وجماهيري مشحون، وداخل غرف ملابس كئيبة، وكرسي احتياط لا يقدم البدائل الجيدة والحلول، بل ينتج التذمر وغياب الانسجام وتلك الروح التي كان يتحلى بها اللاعبون في عهد يورغن كلوب، ويفقدها من أسبوع لآخر، في غياب القدرة على التدارك ورد الفعل، رغم ما يتوفر عليه من خيارات على الورق.