- اختار روبرت ليفاندوفسكي الانتقال إلى شيكاغو فاير في الدوري الأميركي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، رغم العروض من ميلان ويوفنتوس، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن أوروبا. - أكد ليفاندوفسكي سعادته بالانضمام إلى الفريق الأميركي، مشيراً إلى إمكانية الفوز بالألقاب، واعتبرها مرحلة جديدة في حياته المهنية والشخصية، معرباً عن أمله في تحقيق إنجازات عظيمة. - رغم كونه من أفضل المهاجمين عالمياً، واجه ليفاندوفسكي موسماً صعباً في برشلونة، حيث فقد مكانه الأساسي ولم يُعرض عليه تمديد العقد، مما دفعه للانتقال إلى الدوري الأميركي.

كشف مهاجم منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً) أسباب الانتقال إلى فريق شيكاغو فاير في الدوري الأميركي في صفقة انتقال حرّ، بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني، حيث كان مرشحاً للانتقال إلى الدور الإيطالي من بوابة ميلان أو يوفنتوس، لكنه في النهاية اختار اللعب في الدوري الأميركي، ليُغادر أوروبا بعد سنوات من التألق ومن المجد.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، تصريح ليفاندوفسكي الذي كشف من خلاله سبب اختيار هذه الوجهة، حيث قال: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. أرى إمكانية الفوز بالألقاب قائمة. إنها مرحلة جديدة في حياتي وأتمنّى أن أستمتع بها. مع الجهاز التدريبي وزملائي في الفريق، سنكون في وضع جيد لتحقيق إنجازات عظيمة هذا الموسم". وتابع في حديثة عن سبب هذا الاختيار رغم العروض الأوروبية: "لم أكن أرغب باللعب لأي فريق آخر في أوروبا غير برشلونة، كان ذلك أمراً لا يُتصور. لقد كان قراراً صعباً بالنسبة لي ولعائلتي، لكنني سعيد جداً بالانضمام إلى هذا الفريق. آمل أن أحقق الألقاب في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وحياتي".

ويُعتبر ليفاندوفسكي من أفضل المهاجمين في العالم في السنوات الأخيرة، غير أن موسمه الأخير كان صعباً للغاية ومُعقداً وخسر مكانه الأساسي في صفوف النادي الكتالوني ولم تقدم له إدارة النادي عرضاً من أجل تمديد العقد لموسم إضافي، ما دفعه إلى الرحيل ليخوض تجربة في الدوري الأميركي ويلتحق بكوكبة النجوم الذين انضموا إلى الأندية في هذا الدوري خلال السنوات الماضية.