- كشف روبرت ليفاندوفسكي عن طلب إدارة برشلونة منه عدم تسجيل أهداف إضافية لتجنب دفع مكافأة مالية لبايرن ميونخ، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الأمر. - لم يوضح ليفاندوفسكي ما إذا كان قد استجاب لطلب برشلونة، لكنه أشار إلى أن الأمر أثر على تفكيره خلال المباريات الأخيرة من الموسم. - مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة في يونيو القادم، لم يحدد ليفاندوفسكي مستقبله بعد، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي ضغط لاتخاذ قرار فوري.

تطرق النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، إلى واحد من أكثر الأحداث إثارة للجدل في الأشهر الأخيرة، حول فترته داخل برشلونة، فقد أوضح سر ما حدث قبل نهاية الدوري موسم 2022-2023، حين اجتمع مع أعضاء من مجلس إدارة النادي الكتالوني وطلبوا منه عدم تسجيل المزيد من الأهداف لتجنّب دفع مكافأة مالية لنادي بايرن ميونخ الألماني، في حادثة أثارت موجة كبيرة من التكهنات.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت: "هناك أمور لا أرغب في الحديث عنها، لدي احترام كبير لنادي برشلونة وللأشخاص الذين يعملون فيه، كنت مدركاً لوضع النادي، كانت هناك العديد من المشاكل التي كان يجب حلها لصالح النادي، باختصار، كان هناك بند مكافأة، والجميع يعرف أن برشلونة في ذلك الوقت كان يقلب كل يورو مرتين قبل إنفاقه، لم يكن الأمر بسيطاً".

ولم يوضح ليفاندوفسكي في حديثه ما إذا كان قد استجاب فعلاً لطلب إدارة نادي برشلونة المزعوم وتعمّد عدم التسجيل أم لا، رغم أنه أنهى الموسم بخوض آخر مباراتين أمام ريال مايوركا وسيلتا فيغو دون أن يسجل، مع لعبه كامل المواجهتين، ليواصل تصريحاته قائلاً: "بالنسبة لي لم يغيّر ذلك شيئاً، ليس لدي مشكلة، لكنه ظل في رأسي وجعلني أفكر ما إذا كنت سأسجل هدفاً أم لا".

ويعود الحديث المفترض الذي أثار ضجة كبيرة، حين كشف الصحافي البولندي سيباستيان ستاشيفسكي في سيرته الذاتية عن ليفاندوفسكي، أن إدارة برشلونة توجهت إليه قبل جولتين من نهاية الموسم، وكان "البلاوغرانا" قد حسم لقب الدوري بالفعل، ووقف المهاجم البولندي عند 23 هدفاً، وبحسب العقد، لو سجل هدفين إضافيين، لكان النادي مضطراً لدفع 2.5 مليون يورو مكافأة لنادي بايرن ميونخ، وهو مبلغ قيل إن النادي المثقل بالديون كان يسعى لتجنّبه بأي شكل ممكن.

وتحدث ليفاندوفسكي أيضاً عن مستقبله، إذ ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو/حزيران القادم ولم يجدد حتى الآن، وإن استمر الأمر على حاله، فسيكون من حقه بدءاً من أول يناير/كانون الثاني القادم التفاوض بحرية مع أي نادٍ آخر، ليختم تصريحاته قائلاً: "لا أتحدث مع المدرب عن اهتمام أندية أخرى، ولا يتعلق الأمر أيضاً بخفض راتبي إلى النصف، القرار يعتمد على ما يريده النادي وما أراه الأفضل بالنسبة لي، لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرار، لا أشعر بأي ضغط، ولا أعرف حتى الآن أي طريق سأختار".