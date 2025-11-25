ليفاندوفسكي يعطّل مفاوضات فنربخشة ويضع برشلونة في حرج

- يواجه برشلونة أزمة معقدة مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، حيث رفض روبرت ليفاندوفسكي عرض فنربخشة، مما يعقد خطط النادي لتخفيف الأعباء المالية عبر بيع اللاعب. - تمسك ليفاندوفسكي بالبقاء في "كامب نو" ورفضه للعرض التركي، يضع برشلونة تحت ضغط مالي ورياضي، حيث يطالب اللاعب بضمانات لمكانته الأساسية في الفريق. - تجد إدارة برشلونة نفسها أمام خيارين صعبين: الإبقاء على ليفاندوفسكي مع تحمل الضغط المالي، أو محاولة بيعه، مما يبرز هشاشة الوضع المالي للنادي.

يعطّل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، مفاوضات فريق فنربخشة، ليضع برشلونة في حرج، بعدما رفض تماماً الاستماع إلى العرض التركي، لتجد إدارة النادي الكتالونية نفسها أمام موقفٍ معقّد لم تتوقّعه مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، وهي التي كانت تأمل في تحسين وضع الفريق مالياً، عبر بيع نجمه مهاجمها.

ويدخل بطل الدوري الإسباني المرحلة الحاسمة من الموسم، تحت ضغط مالي ورياضي كبير، بينما كان يعوّل على رحيل المهاجم البولندي المميز لتخفيف كتلة الرواتب، وفتح باب التحرك في سوق الانتقالات، قبل أن تتبدّد خططه إثر تمسّك اللاعب بالبقاء ومواصلة عقده في "كامب نو".

ودخلت إدارة برشلونة في مفاوضات أولية مع فنربخشة، وفقاً لما نشره موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس الاثنين، بعد تلقّي عرض يحظى بتقييم إيجابي داخل النادي، إذ رأى المسؤولون أنّ الوقت قد يكون مناسباً لرحيل ليفاندوفسكي، في ظل تقدّم سنّه، إضافة إلى الحاجة لتجديد الخط الأمامي. غير أنّ اللاعب عطّل النقاشات سريعاً عبر وكيل أعماله، وأكد أنّه لا يفكّر حالياً في مغادرة "كامب نو"، وأنه لا يرى مشروعاً رياضياً في تركيا يوازي طموحاته، ما جعل برشلونة يتراجع خطوة إلى الخلف، وسط ارتباك واضح في خططه.

وحاول برشلونة ترتيب الوضع داخلياً، عبر فتح حوار مباشر مع اللاعب، لإقناعه بالنظر في عرض فنربخشة، لكن ليفاندوفسكي تمسّك بموقفه، وأبلغ الإدارة بأن حديثها معه يجب أن يتمحور حول دوره في الفريق، وليس عن رحيله. وزاد اللاعب الضغط حين طالب بضمانات تؤكد مكانته الأساسية، مستفيداً من نقص الخيارات الهجومية في الفريق ومن حاجة المدرب إلى خبرته في المباريات الكبرى، ما جعل النادي الكتالوني عاجزاً عن فرض أي مسار مغاير.

وواصل ليفاندوفسكي إحراج برشلونة، بعد أن سرّبت تقارير إعلامية رغبته في استكمال عقده حتى نهايته، إضافة إلى تركيزه على تحسين أرقامه هذا الموسم، لإثبات أنّ مشكلته ليست رياضية، بل تتعلق بظروف الفريق العامة. ووضعت هذه التسريبات إدارة "البلاوغرانا" تحت ضغط جماهيري وإعلامي أكبر، بعدما بدأ جزء من المشجعين يشكّك في استراتيجية النادي بخصوص إدارة ملف الرواتب والانتقالات.

وتجد إدارة برشلونة نفسها اليوم أمام خيارين كلاهما مُرّ، إمّا الإبقاء على ليفاندوفسكي بما يفرضه ذلك من ضغط مالي، أو الدخول في مواجهة مباشرة معه لفتح الباب أمام رحيله، وهو سيناريو لا يرغب النادي في الوصول إليه خوفاً من تأثيره على استقرار غرفة الملابس. وبات الفريق مضطراً إلى إعادة صياغة خطته الشتوية كاملة، بعدما تحولت صفقة كان يُفترض أن تكون سلسة إلى أزمة جديدة تُبرز هشاشة وضع برشلونة المالي وصعوبة تحرّكه في سوق الانتقالات. وبين تعثّر الحوار وتمسّك اللاعب وارتباك الإدارة، تتواصل قصة ليفاندوفسكي مع برشلونة، وسط ضبابية كبيرة، فيما يراقب فنربخشة المشهد عن كثب، في انتظار ما إذا كان المهاجم سيغيّر موقفه أم أنّ الصفقة انتهت فعلياً قبل أن تبدأ.