قاد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، فريقه برشلونة، لتحقيق انتصار مثير على سيلتا فيغو بنتيجة (4-2)، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجّل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك"، منح بها برشلونة ثلاث نقاط ثمينة، فيما أحرز لامين يامال هدف البرسا الآخر، ليعزز الفريق الكتالوني مكانه في الوصافة برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد، المتصدر.

وواصل المهاجم البولندي أرقامه المذهلة، إذ رفع رصيده إلى 132 هدفاً في 135 مباراة، تحت قيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، مع 21 تمريرة حاسمة، ليؤكد مجدداً قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. ويُعد ليفاندوفسكي ثالث أفضل الهدافين عبر التاريخ في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 388 هدفاً، خلف الأسطورتين ليونيل ميسي (496 هدفاً) وكريستيانو رونالدو (495 هدفاً).

وفي المقابل، واصل برشلونة معاناته الدفاعية، بعد أن استقبل هدفاً واحداً على الأقل، في كل من مبارياته الـ 10 الأخيرة بجميع المسابقات (مجموع 18 هدفاً)، وهي أسوأ سلسلة مباريات له دون شباك نظيفة، منذ مارس/ آذار 2013 (13 مباراة، 21 هدفا)، بحسب إحصائيات شبكة أوبتا. وبهذا الفوز، استعاد "البلاوغرانا" توازنه في "الليغا"، بينما كان بطل الليلة دون منازع هو ليفاندوفسكي، الذي أثبت أن غريزة الهداف لا تشيخ.