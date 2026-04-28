ليفاندوفسكي يطيح أرقامه مع دورتموند رغم الصعوبات مع برشلونة

- روبرت ليفاندوفسكي، رغم تراجع أرقامه هذا الموسم مع برشلونة، إلا أن تجربته مع النادي الكتالوني تُعتبر أفضل من تجربته السابقة مع بوروسيا دورتموند، حيث تجاوز عدد مبارياته مع برشلونة (188 مباراة) عدد مبارياته مع دورتموند (187 مباراة). - سجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 118 هدفاً بمعدل 0.62 هدف في المباراة، مقارنة بـ103 أهداف مع دورتموند بمعدل 0.55 هدف في المباراة، مما يعكس تحسناً طفيفاً في أدائه التهديفي. - مستقبل ليفاندوفسكي يثير الغموض، حيث تربطه الأخبار بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وتحديداً نادي ميلان، مما يفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته الكروية.

تخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً) أرقامه كثيرة مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، قياساً بحصاده مع فريقه الحالي نادي برشلونة الإسباني. ورغم أن موسم البولندي لم يكن مثالياً لحدّ الآن، بما أنه لا يُشارك أساسياً في معظم المباريات، وأرقامه شهدت تراجعاً قياساً بالمواسم السابقة، إلا أن تجربته مع الفريق الكتالوني تعتبر أفضل من تجربته السابقة مع دورتموند. ويثير مستقبل البولندي غموضاً كبيراً بعد أن ربطته الأخبار بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وتحديداً من بوابة نادي ميلان.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، أرقام ليفاندوفسكي في التجربتين. وانضم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة عام 2022 قادماً من ألمانيا، حيث لعب لمدة اثني عشر موسماً، منها مواسمه الأربعة الأولى مع بوروسيا دورتموند، النادي الذي انطلقت منه مسيرته الكروية وصنع فيه التاريخ. وبعد مشاركته يوم السبت الماضي ضد خيتافي، وصل عدد مباريات المهاجم البولندي مع برشلونة إلى 188 مباراة، متجاوزاً بذلك عدد مبارياته مع بوروسيا دورتموند (187 مباراة)، ويمكنه أن يحسن أرقامه في المباريات المقبلة من الدوري الإسباني.

وإذا نظرنا إلى إحصاءاته التهديفية، نجد أن سجله مع برشلونة أفضل قليلاً من سجله مع النادي الألماني. فقد سجل المهاجم 118 هدفاً (بمعدل 0.62 هدف في المباراة الواحدة) مع برشلونة، بينما سجل مع دورتموند، في مباراة أقل بمباراة واحدة، 103 أهداف (بمعدل 0.55 هدف في المباراة الواحدة). لكن ما سيبقى راسخاً هو أرقامه القياسية مع بايرن ميونخ، خاصةً أنه قضى هناك ثمانية مواسم، أي ضعف المدة التي قضاها مع بوروسيا دورتموند، ولعب 375 مباراة وهو يرتدي ألوان بايرن، وسجل 344 هدفاً (0.92 هدف في المباراة الواحدة).