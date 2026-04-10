ليفاندوفسكي يختار الدوري الإيطالي ويرفض الاحتراف في أميركا

كشفت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية تفاصيل حول مصير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 سنة)، هداف نادي برشلونة، في الموسم المقبل، خصوصاً بعد أن أشار الكثير من التقارير الصحافية إلى أن المهاجم الهداف يريد مغادرة النادي الكتالوني في نهاية الموسم.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية اليوم الجمعة، فإن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عرض نفسه على نادي ميلان الإيطالي، وهو جاهز للبدء في المفاوضات الرسمية مع نادي الروسونيري في الأسابيع المقبلة من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي من الآن، والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة والعقد.

وبحسب التفاصيل، التقى وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي مع إدارة نادي ميلان من أجل مناقشة تفاصيل العرض والعقد المقترح لإتمام الصفقة بنجاح، والمهاجم البولندي منح الأولوية للانتقال إلى ميلان والاحتراف في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في موسم 2025-2026، فهو لا يريد قضاء أيامه الأخيرة من مسيرته الكروية خارج أوروبا.

ورغم أن ليفاندوفسكي حصل على عدة عروض من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، وتحديداً من فريق شيكاغو فاير، وأيضاً اهتمام من عدة أندية سعودية، إلا أن المهاجم البولندي رفض كل هذه العروض ويريد الاستمرار في الملاعب الأوروبية، ولهذا السبب كان خياره الأول نادي ميلان باعتباره واحداً من الأندية الكبيرة في كرة القدم الإيطالية والأوروبية.

في المقابل، نشر حساب راديو كادينا سير الإسباني عبر موقع إكس، الجمعة، معلومات تُشير إلى أن ليفاندوفسكي غير سعيد بتأخر نادي برشلونة في التحدث معه عن مصيره أو تجديد عقده، وسيتخذ قراره النهائي في نهاية شهر إبريل/نيسان الحالي أو منتصف شهر مايو/أيار المقبل، من أجل تحديد وجهته الرسمية وأين سيلعب في موسم 2026-2027.