ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد رحيله عن برشلونة

- اقترب روبرت ليفاندوفسكي من الانضمام إلى نادي شيكاغو فاير الأميركي بعد اجتماعه مع المدير الرياضي للنادي وتقديم عرض لموسمين، حيث وافق المهاجم البولندي على العرض وسيسافر قريباً لتوقيع العقد الجديد. - عرض شيكاغو فاير يتضمن راتباً سنوياً قدره 20 مليون دولار، وهو ما جعل ليفاندوفسكي يفضل العرض الأميركي على عروض أكبر من الدوري السعودي، مما يعكس طموح النادي في المنافسة على لقب الدوري الأميركي. - يقضي ليفاندوفسكي حالياً إجازة في تركيا مع عائلته للاسترخاء بعد موسم حافل مع برشلونة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن توقيعه مع شيكاغو فاير قريباً.

اقترب مهاجم نادي برشلونة الإسباني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، من الإعلان عن وجهته القادمة، بعد رحيله عن النادي الكتالوني، وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشارت في تقرير سابق، إلى أن ليفاندوفسكي سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأميركي الذي يسعى لضمه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن المهاجم البولندي اجتمع في برشلونة، مع غريغ برهالتر، المدير الرياضي للنادي الأميركي، الذي قدم عرضاً لموسمين. ونقلت موندو ديبورتيفو عن الصحافي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في تغطية أخبار انتقالات كرة القدم، يوم الأحد، أن ليفاندوفسكي وافق على عرض النادي الأميركي، وهو ما أكدته الصحيفة أيضاً. ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة قريباً لتوقيع عقده الجديد، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن توقيعه رسمياً يوم الاثنين المقبل، مع احتمال تأجيله لبضعة أيام أخرى.

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وأوضحت الصحيفة أن شيكاغو فاير الذي يتطلع للمنافسة على لقب الدوري الأميركي، قدم عرضاً مغرياً لليفاندوفسكي، سيتقاضى بموجبه راتباً سنوياً قيمته 20 مليون دولار. ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي فضل عرض شيكاغو فاير على عروض أخرى أكبر من الدوري السعودي، وختمت الصحيفة تقريرها بأن المهاجم المخضرم، يقضي حالياً إجازة رفقة عائلته في تركيا للاسترخاء واستعادة نشاطه، بعد موسم حافل مع برشلونة.