ليفاندوفسكي يتعرّض لإصابة ويُعقّد أزمة فليك قبل الكلاسيكو

- تعقّدت أزمة برشلونة بعد إصابة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بتمزق عضلي، مما يهدد مشاركته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ويضاف إلى قائمة الإصابات التي يعاني منها الفريق. - من المتوقع غياب ليفاندوفسكي لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مما يعني غيابه عن مباريات هامة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. - يخطط المدرب هانسي فليك لتطبيق خطة جديدة بتوظيف ماركوس راشفورد كرأس حربة، مع الاعتماد على رافينيا ولامين يامال على الأجنحة.

تعقّدت أزمة مدرب نادي برشلونة الإسباني، هانسي فليك، (60 سنة)، بعد إعلان إصابة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 سنة)، وذلك قبل العودة إلى الليغا ودوري أبطال أوروبا بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وبالتالي تهددت مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه نادي ريال مدريد. وأعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مهاجمه رأس الحربة البولندي، روبيرت ليفاندوفسكي، بتمزق عضلي على مستوى العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وأن عودته إلى الملاعب ستعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة، وهي إصابة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الإصابات التي يُعاني منها النادي الكتالوني مؤخراً، وعلى رأسها رافينيا وفيرمين لوبيز وغافي ولامين يامال، وحارس المرمى خوان غارسيا.

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، إلى أن ليفاندوفسكي سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع عن نادي برشلونة، وبالتالي من المتوقع أن يغيب عن مواجهة الكلاسيكو التي ستُقام يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، كما سيغيب عن مباراتي جيرونا في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني يوم 18 أكتوبر الحالي، وكذلك مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 21 من هذا الشهر أيضاً.

وتأتي إصابة ليفاندوفسكي بعدما أشارت صحيفتا سبورت وموندو ديبورتيفو الأسبوع الماضي إلى أن هانسي فليك يتجه نحو تطبيق خطة جديدة في تشكيلة برشلونة عندما يعود رافينيا ولامين يامال وفيرمين إلى التشكيلة، وهي توظيف المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، في مركز رأس الحربة بدلاً من فيران توريس وليفاندوفسكي، مع اعتماد لامين يامال ورافينيا على الجناحين، وخلفهما فيرمين لوبيز صانع ألعاب.