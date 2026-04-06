- ساهم روبرت ليفاندوفسكي في فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بتسجيله هدفاً حاسماً في الدقيقة 87، مما عزز صدارة الفريق في الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد. - رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 12 هدفاً في الليغا، ويقترب من دخول قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ برشلونة، حيث يحتاج لتسجيل ثلاثة أهداف إضافية للوصول إلى المركز العاشر. - يمتلك ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لدخول قائمة الهدافين التاريخيين للنادي قبل مغادرته المتوقعة في نهاية موسم 2025-2026.

ساهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 سنة)، الهداف في صناعة فوز برشلونة المهم على أتلتيكو مدريد (2-1)، في قمة الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني، بتسجيله هدف الفوز في وقت قاتل، ليُصبح على بُعد خطوات قليلة من دخول تاريخ أبرز الهدافين في النادي الكتالوني.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 87 من مواجهة أتلتيكو مدريد الصعبة، إثر كرة عرضية من جواو كانسيلو تابعها المهاجم البولندي بصدره نحو الشباك مباشرةً، ليُساهم في تحقيق النادي الكتالوني لفوزه الـ25 في الليغا، ويُعزز صدارته برصيد 76 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن ريال مدريد الإسباني صاحب الوصافة، ويقترب أكثر وأكثر من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ليفاندوفسكي بهذا الهدف رصيده إلى 12 هدفاً في قائمة هدافي الليغا هذا الموسم محتلاً المركز السادس في ترتيب أبرز الهدافين، بفارق 11 هدفاً عن المتصدر الهداف الفرنسي، كيليان مبابي، الذي سجل 23 هدفاً، وصاحب الوصافة هداف فريق مايوركا، فيدات موريكي، الذي سجل 19 هدفاً، ولامين يامال الثالث الذي سجل 14 هدفاً، وأنتي بوديمير لاعب فريق أوساسونا الذي سجل 14 هدفاً، ثم صاحب المركز الخامس زميله فيران توريس الذي سجل 12 هدفاً حتى الآن.

واقترب المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من دخول قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، إذ وصل حالياً إلى 117 هدفاً في المركز الـ11، ويبقى له تسجيل ثلاثة أهداف فقط من أجل دخول قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ النادي الكتالوني، إذ يحتل المركز العاشر اللاعب جوسيب إسكولا بتسجيله 120 هدفاً.

وفي حال سجل ليفاندوفسكي أكثر من ثلاثة أهداف في المباريات المتبقية له مع برشلونة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، فمن الممكن أن يحتل المركز الثامن أو التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الكتالوني؛ إذ إن تسجيله عشرة أهداف مثلاً في المباريات المقبلة في جميع المسابقات سيجعل المهاجم البولندي يحتل المركز الثامن في قائمة أبرز الهدافين التاريخيين للنادي.

ويتصدر قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 672 هدفاً، وخلفه في الوصافة الإسباني سيزار رودريغيز الذي سجل 225 هدفاً، ثم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز ثالثاً بتسجيله 195 هدفاً، في حين يحتل المركز الرابع المجري لاسزلو كوبالا الذي سجل 193 هدفاً، والكاميروني صامويل إيتو صاحب المركز الخامس بتسجيله 130 هدفاً، ثم البرازيلي ريفالدو سادساً برصيد 130 هدفاً، والإسباني ماريانو مارتين سابعاً بتسجيله 129 هدفاً، ثم الهولندي باتريك كلويفرت ثامناً برصيد 122 هدفاً، والإسباني كارليس ريكساه تاسعاً بتسجيل 122 هدفاً، ثم هناك الإسباني جوسيب إسكولا عاشراً برصيد 120 هدفاً (الأرقام وفقاً لموقع تراسنفر ماركت المختص).

وعليه يملك روبرت ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لدخول قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ نادي برشلونة قبل مغادرته في نهاية موسم 2025-2026؛ إذ إن صحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو أشارتا في وقت سابق إلى أن أيام المهاجم البولندي مع النادي الكتالوني باتت معدودة، ومن المتوقع بشكل كبير مغادرته رسمياً في نهاية هذا الموسم.