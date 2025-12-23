ليفاندوفسكي هزم منافسيه وخسر أمام عودة توريس القوية

كان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً) احتياطياً في لقاء فريقه برشلونة أمام فياريال، يوم الأحد، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ فضّل المدير الفني للفريق هانسي فليك الدفع بالمهاجم الإسباني فيران توريس أساسياً، في قرار لم يكن متوقّعاً، بحكم أن ليفاندوفسكي هو المهاجم الأول في الفريق، ولكن المدرب الألماني فضّل الاعتماد على مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، ودفع بلاعب بايرن ميونخ الألماني سابقاً في الدقائق الأخيرة، بحثاً عن استغلال خبرته الواسعة.

وغابت أهداف البولندي في آخر سبع مباريات مع الفريق، إذ ترك بصمته للمرة الأخيرة في مواجهة أتلتيك بلباو، عندما سجل هدفاً، ثم صنع آخر في مواجهة ألافيس، وبعدها كان بديلاً في معظم المباريات، وفي مناسبات أخرى لم يعتمد عليه المدرب ولم يمنحه فرصة المشاركة في نهاية المباريات، ما يؤشر إلى تحوّل كبير في وضعية المهاجم في النادي، لا سيما أن توريس استغلّ الفرصة في معظم المباريات وتألق بشكل متواصل ليسجل نقاطاً ساعدته على قلب ترتيب المهاجمين في الفريق، مستغلاً عدم قدرة البولندي على استعادة مستواه السابق مع كثرة الإصابات التي يُعاني منها والتي عرقلت مسيرته في الموسم الحالي.

ومن الواضح أن ليفاندوفسكي الذي هزّ شباك منافسي برشلونة في مختلف المباريات في كل المسابقات، سيجد صعوبة بالغة في استعادة مكانته مع برشلونة وافتكاك دور اللاعب الأساسي، بما أن المدرب فليك مصرّ على الاعتماد على توريس أساسياً، لا سيما أنّ هذا اللاعب يملك خصالاً فنية مميزة تساعده على الانسجام مع الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا، وهذا التطور قد يحفّز ليفاندوفسكي على الرحيل عن النادي في الميركاتو الشتوي، بحثاً عن وضع أفضل وفريق يضمن له اللعب باستمرار.