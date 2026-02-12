ليفاندوفسكي مع برشلونة: 4 خيارات مطروحة في الصيف

- تلقى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أربعة عروض للانتقال، منها عرض من شيكاغو فاير الأمريكي وثلاثة من أندية أوروبية: ميلان، فنربخشة، وأتلتيكو مدريد، مع احتمال وجود عرض خامس من أندية سعودية. - برشلونة غير مهتم بتجديد عقد ليفاندوفسكي بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في السن، بينما ينتظر اللاعب نتائج انتخابات النادي في مارس لتحديد مستقبله. - ليفاندوفسكي يدرك أن مدرب برشلونة، هانسي فليك، لا يستطيع التأثير في قرارات الإدارة، مما يعزز احتمالية رحيله عن الفريق الكتالوني.

حصل مهاجم نادي برشلونة الإسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً) على أربعة عروض ضخمة، من أجل الموافقة على أحدها، حتى يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية رحلته بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الخميس، أن ليفاندوفسكي لديه أربعة عروض حقيقية بالفعل، وهي من نادي شيكاغو فاير الأميركي في حال أراد الابتعاد عن منافسات الدوريات الأوروبية، أما إذا فضل البقاء، فإنه أمام ثلاثة خيارات، من ميلان الإيطالي وفنربخشة التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني الذي يراقب صاحب الـ37 عاماً من كثب.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي يحتفظ بعرض خامس لم يظهر إلى حد الآن، لأن الأندية السعودية المهتمة بخدماته لن تتحرك إلا بعد إعلان المهاجم البولندي نيته الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني، الذي لا يبدو مهتماً بالإبقاء على خدمات صاحب الـ37 عاماً، نظراً إلى راتبه الضخم الذي يحصل عليه سنوياً وتقدمه في السن، وهما عاملان يلعبان دوراً أساسياً حول السبب الحقيقي وراء عدم تجديد عقده.

وأردفت أن ليفاندوفسكي يعلم جيداً أن مستقبله مع نادي برشلونة سيُحدّد فعلياً بعد نهاية الانتخابات في الفريق الكتالوني التي ستقام في شهر مارس/آذار القادم، لكن المهاجم البولندي يُريد معرفة ما ينتظره، لأنه لا يضمن عدم تراجع الأندية عن عروضها، وبخاصة أنه يُفضل البقاء في الدوريات الأوروبية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ليفاندوفسكي يعلم جيداً عدم قدرة مدرب نادي برشلونة الألماني هانسي فليك على التأثير في قرارات الإدارة بشأن ما يتعلق بمسألة تجديد عقده، لأن المدير الفني بات يعتمد خلال الموسم الحالي على المواهب الشابة، بالإضافة إلى أن تقدمه في السن يُعتبر عاملاً سلبياً، الأمر الذي جعله يُدرك أن رحلته مع الفريق الكتالوني وصلت إلى نهايتها، رغم تعلقه بالأمل البسيط بعد انتهاء الانتخابات القادمة.