- مانشستر يونايتد يدرس بجدية التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة المخضرم، في الصيف المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو، رغم إمكانية تمديده لعام إضافي. - ليفاندوفسكي يُعتبر خياراً مثالياً لمانشستر يونايتد، الذي يعاني في مركز رأس الحربة، حيث يمتلك الفريق لاعبين مميزين مثل برونو فيرنانديز، وقد سجل ليفاندوفسكي 105 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة مع برشلونة. - أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد والنصر السعودي مهتمة بضم ليفاندوفسكي، الذي كان قريباً من الانضمام لمانشستر يونايتد في 2012، ويعبر عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي.

أكدت تقارير صحافية إنكليزية أن نادي مانشستر يونايتد يُفكر جدياً في التعاقد مع مهاجم نادي برشلونة المخضرم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تزامناً مع انتهاء عقده مع النادي الكتالوني في شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط توقعات بأن يكون هذا الموسم الأخير له مع الفريق، رغم أن بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي يمتلك خيار تمديد العقد لمدّة 12 شهراً إضافياً.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ليفاندوفسكي يُعد خياراً جيداً لنادي مانشستر يونايتد، الذي عانى في السنوات الماضية على مستوى رأس الحربة، خاصة أنّه يمتلك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفرص، أمثال البرتغالي بورنو فيرنانديز، والكاميروني بريان مبويمو، رغم أنّه يغيب في الوقت الراهن عن الملاعب بسبب إصابة عضلية، بعدما استهل موسم 2025-2026 بتسجيله أربعة أهداف في تسع مباريات، مع امتلاكه رقماً استثنائياً بعدما كان قد أحرز 105 أهداف مع 20 تمريرة حاسمة في 156 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ وصوله إليه في عام 2022 قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب المصدر عينه هناك العديد من الأندية المهتمة بضمّ ليفاندوفسكي إلى صفوفها، على غرار أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني، الذي كان قد تعاقد مع الأوروغوياني لويس سواريز حين غادر برشلونة بعد تقدّمه في السن، واستطاع التتويج معه بلقب الدوري الإسباني، في حين أن خيار الخروج من القارة الأوروبية، يبقى مطروحاً على الطاولة، إذ يقال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يضغط على إدارة النصر لضمّه إلى الفريق السعودي.

يُذكر أن ليفاندوفسكي عبّر في وقتٍ سابق، خلال مقابلة مع بي بي سبورت، أنّه كان قريباً من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2012 عندما كان يلعب في بوروسيا دورتموند، لكن الصفقة فشلت، وقال حينها: "قررت الانتقال إلى يونايتد، أردت هذا الأمر لرؤية السير أليكس فيرغسون"، وكان المهاجم البولندي قد عبّر عن رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقال خلال المقابلة نفسها: "ربما هذا أمرٌ مؤسف، لكن حين أستعيد ذكريات مسيرتي، لا بدّ لي من القول إنني سعيد جداً، ولا ينتابني شعور أنني أفتقد شيئاً ما".