ليس مجرد تأهل… العراق يبحث عن استعادة المجد

- منتخب العراق يواجه تحدياً كبيراً للعودة إلى كأس العالم، وسط رحلة مليئة بالتحديات والتغييرات الفنية والضغوط النفسية، مما يجعل الوصول إلى المباراة الحاسمة إنجازاً بحد ذاته. - الظروف الإقليمية والتوترات الأمنية تزيد من تعقيد المهمة، حيث يواجه الفريق صعوبات لوجستية وتحضيرات غير مثالية، بينما يستعد المنافسون بشكل كامل. - رغم التحديات، يتميز الفريق بروح قوية وإصرار على كتابة التاريخ، مستلهماً من الجيل الذهبي السابق، ليكون الحلم العراقي أكثر من مجرد تأهل، بل استعادة لمكانة وصوت غائب.

لا يخوض منتخب العراق مباراة فاصلة فقط، بل يدخل مواجهة تختصر سنوات من الانتظار وحلماً ظل مؤجلاً منذ جيلٍ كتب اسمه في ذاكرة الكرة العربية، حين وقف "أسود الرافدين" في مونديال المكسيك وتركوا بصمتهم رغم قسوة الظروف. اليوم، يعود الحلم ذاته، لكن بطبعة أكثر تعقيداً، وأكثر قسوة.

منتخب العراق يقف على أعتاب فرصة جديدة للعودة إلى كأس العالم، في طريق لم يكن مفروشاً بالورود، بل مليئاً بالمنعطفات والتحديات خلال رحلة طويلة من التصفيات، الصعود والهبوط، التغييرات الفنية والضغوط النفسية، جعلت الوصول إلى هذه اللحظة إنجازاً بحد ذاته، حتى قبل خوض المباراة الحاسمة.

لكن ما يميز هذه النسخة من الحلم، ليس فقط صعوبته داخل المستطيل الأخضر، بل ما يحيط به خارجه، لأن منتخب العراق يصل إلى أهم مواجهة في تاريخه الحديث من دون تحضيرات مثالية، بعد إلغاء معسكر كان من المفترض أن يمنحه الاستقرار الفني، وفي وقت يخوض منافسوه استعدادات مكتملة، ويختبرون جاهزيتهم عبر مباريات ودية.

ثم تأتي الظروف الإقليمية لتزيد المشهد تعقيداً، حيث نشهد توتراً أمنياً، إغلاق أجواء، وصعوبات لوجستية غير مسبوقة، جعلت التنقل تحدياً بحد ذاته، وفرضت على اللاعبين والجهاز الفني رحلة شاقة للوصول إلى مكان المباراة. حتى المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، لم يكن بعيداً عن هذه المعاناة، بعدما وجد نفسه عالقاً في توقيت حساس، في مشهد يلخص حجم الضغوط التي يعيشها "أسود الرافدين".

ورغم كل ذلك، فإن ما يحمله هذا الفريق يتجاوز التفاصيل التنظيمية. هناك روح تتشكل داخل المجموعة، إحساس بأن الفرصة لا تتكرر كثيراً، وأن كتابة التاريخ لا تحتاج إلى ظروف مثالية بقدر ما تحتاج إلى إيمان وإصرار. هذا ما فعله الجيل الذهبي سابقاً، وهذا ما يحاول الجيل الحالي استعادته بطريقته الخاصة.

الحلم العراقي اليوم ليس مجرد تأهل إلى بطولة، بل هو استعادة لمكانة، ولصوتٍ غاب طويلاً عن أكبر المحافل. هو أيضاً رسالة بأن كرة القدم، رغم كل شيء، قادرة على الانتصار على الظروف، وعلى منح الشعوب لحظات فرح تستحقها. قد تكون المهمة صعبة، وربما تبدو المعطيات في ظاهرها غير متكافئة، لكن تاريخ "أسود الرافدين" يعلّمنا أن هذا المنتخب لا يُقاس فقط بالإمكانات، بل بما يملكه من روح. وفي مثل هذه اللحظات، كثيراً ما تصنع الروح الفارق.