- تألق آرون إسكنديل، حارس أوفييدو، في الدوري الإسباني، متفوقاً على حراس النخبة مثل كورتوا ودوناروما، بفضل تصدياته الحاسمة التي بلغت 38 في سبع مباريات فقط، مما جعله يتصدر قائمة التصديات في أوروبا. - في مواجهة فالنسيا، تصدى إسكنديل لركلة جزاء حاسمة، مما ساهم في فوز أوفييدو الأول خارج ملعبه هذا الموسم، وأثبت أن العمل الجاد يمكن أن يغير المسيرة بأكملها. - ساهمت تصدياته في إحياء روح الفريق، حيث سجل لوكا إيليتش وسالومون روندون أهدافاً حاسمة، مما منح أوفييدو دفعة قوية في بداية الموسم.

فرض حارس أوفييدو آرون إسكنديل (30 عاماً)، نفسه نجماً فوق العادة في الدوري الإسباني بعدما خطف الأضواء من كبار الحراس في أوروبا. فليس كورتوا ولا خوان غارسيا من يتصدر المشهد، بل الحارس المغمور لنادي أوفييدو الذي أدهش الجميع بقدرته على التصدي وصناعة الفارق في اللحظات الصعبة.

وأثبت إسكنديل قيمته في المواجهة الأخيرة أمام فالنسيا، النادي الذي شهد بداياته، حين تصدّى لركلة جزاء حاسمة من أرناؤوط دانجوما، ومنع فريقه من التأخر بهدفين، وفتح الباب أمام عودة دراماتيكية انتهت بأول فوز لأوفييدو خارج ملعب كارلوس تارتيري هذا الموسم. وأنهى الحارس اللقاء والدموع تملأ عينيه، واعترف بأن ما يعيشه هو ثمرة عمل طويل في الخفاء.

وسجّل إسكنديل رقماً لافتاً جعله على قمة التصديات في أوروبا، بعدما أنقذ مرماه في 38 مناسبة خلال سبع مباريات فقط، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية أمس الأربعاء. وضع هذا الأداء الاستثنائي الحارس الإسباني في صدارة الترتيب على حساب أسماء لامعة، مثل حارس ريال مدريد تيبو كورتوا وحارس مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما، ليؤكد أنه ملك التصديات الحقيقي في القارة العجوز.

وساهمت بصماته في بث روح جديدة داخل أوفييدو، فقد عاد الفريق للتسجيل خارج قواعده بفضل هدف لوكا إيليتش الذي أعاد التوازن، قبل أن يطرد بقرار مثير للجدل. ومع الدقائق الأخيرة، هز الفنزويلي سالومون روندون الشباك ليوقع أول أهدافه بقميص النادي الأزرق بعد 13 عاماً من آخر أهدافه في الدوري الإسباني.

ومنح الفوز أوفييدو دفعة قوية في بداية الموسم، ورفع مكانة إسكنديل أعلى بكثير مما كانت عليه، فقد برز رمزاً للعمل الجاد، ومثالاً حياً على أن الفرصة قد تأتي متأخرة، لكنها إذا استُثمرت بالطريقة الصحيحة يمكن أن تغيّر المسيرة كلها.

وواصل إسكنديل كتابة قصته الخاصة، ليبرهن أن حارساً مغموراً يستطيع أن يتفوّق على حراس النخبة. فرض نفسه بطلاً لأوفييدو، وأثبت للعالم أن ملك التصديات لا يلعب في مدريد أو برشلونة، بل في أوفييدو، الوافد الجديد على الدوري الإسباني.