ليديكي تسجل ثاني أسرع زمن في سباق 1500 متر سباحة حرة

- كايتي ليديكي، السباحة الأميركية البارزة، سجلت ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 1500 متر حرة بزمن 15:23.21 دقيقة في أوستن، تكساس، متقدمة بأكثر من دقيقة على منافساتها. - رغم عدم تحطيمها لرقمها القياسي العالمي البالغ 15:20 دقيقة، حسّنت ليديكي زمنها السابق البالغ 15:24 دقيقة، مؤكدة تفوقها في السباحة الاحترافية. - ليديكي، الحائزة على تسع ميداليات ذهبية أولمبية، تواصل تألقها مع اقتراب أولمبياد لوس أنجليس 2028، وتُعدّ المرأة الوحيدة التي كسرت حاجز 15:30 دقيقة عشر مرات.

سجلت السباحة الأميركية، كايتي ليديكي (28 سنة)، المتوجة بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، الأربعاء، ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 1500 متر سباحة حرة، وذلك خلال مشاركتها في منافسات السباحة الاحترافية الأميركية في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وأنهت السباحة الأميركية، كايتي ليديكي (28 سنة)، السباق في منافسات السباحة الاحترافية الأميركية في مدينة أوستن في ولاية تكساس، بزمن قدره 15 دقيقة و23.21 ثانية، متقدمة بأكثر من دقيقة كاملة على صاحبة المركز الثاني برينكلي هانسن البالغة 16 عاماً والتي سجلت 16 دقيقة و31 ثانية، في وقت جاءت بيكا مان ثالثة بزمن 16 دقيقة و35 ثانية.

ولم تتمكن السباحة الأميركية، كايتي ليديكي (28 سنة) من تحطيم رقمها القياسي العالمي البالغ 15 دقيقة و20 ثانية والذي سجلته في عام 2018، لكنها نجحت في تحسين ثاني أفضل زمن لها سابقاً مسجلة 15 دقيقة و24 ثانية، والذي حققته في سلسلة السباحة الاحترافية في فورت لودردايل في ولاية فلوريدا في شهر إبريل/نيسان الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أحرزت لقبها العالمي السادس في هذا السباق خلال بطولة العالم العام الماضي في سنغافورة، وتُوّجت ليديكي بذهبيتي سباق السيدات منذ إدراجه في الألعاب الأولمبية خلال أولمبيادي طوكيو 2021 وباريس 2024، وتُواصِل السباحة الأميركية والتي أحرزت أول ذهبية أولمبية لها في سباق 800 متر حرة في أولمبياد لندن 2012، تألقها مع اقتراب أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وتُعدّ ليديكي المرأة الوحيدة التي كسرت حاجز 15:30 دقيقة في سباق 1500 متر حرة، وفعلت ذلك للمرة العاشرة، كما تملك أفضل 12 زمناً في التاريخ و24 من أصل أفضل 25 زمناً، في وقت يأتي زمن الإيطالية سيمونا كواديرلا، 15 دقيقة و31 ثانية، التي حلت وصيفة لليديكي في بطولة العالم العام الماضي، في المركز الـ13 ضمن قائمة الأسرع على الإطلاق.