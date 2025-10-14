ليبرون جيمس يُهدد بالرحيل بسبب خلافات شخصية ومالية

- ليبرون جيمس يهدد بالرحيل عن لوس أنجليس ليكرز بسبب خلافات شخصية ومطالب مالية ضخمة، معبراً عن استيائه من الامتيازات الممنوحة للوكا دونتشيتش. - يعاني جيمس من "عرق النسا" وسيغيب لثلاثة أسابيع، مما يتيح له مراقبة أداء الفريق، مهدداً بالرحيل إذا لم يحقق الفريق بداية جيدة في الدوري. - تسريب أخبار رحيله قد ينقلب ضده، حيث يستعد مجلس الإدارة للتخلص منه وتوفير 52.6 مليون دولار، مع توقع أرباح مالية ضخمة من بيع قميصه.

واصل نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس (40 عاماً)، صناعة الحدث في كرة السلة الأميركية، بعدما أطلق تهديداً صريحاً بأنه لن يتردد نهائياً في الرحيل عن فريقه، بسبب كثرة الخلافات الشخصية مع عدد من اللاعبين ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى مطالبه المالية الضخمة.

وذكرت شبكة "إي إس بي أن" الأميركية، أمس الاثنين، أن كذبة ليبرون جيمس حول اعتزاله لم تنساها الجماهير حتى الآن، لكنه عاد إلى إثارة المشاكل مرة أخرى، بعدما شعر بفقدان جميع الامتيازات داخل فريق لوس أنجليس ليكرز، بسبب النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، الذي يحصل على 165 مليون دولار مقابل عقده لثلاث سنوات، ما جعل صاحب الأربعين عاماً يشعر بالغضب الكبير، وتعمد تسريب الأخبار لوسائل الإعلام، حتى يضغط على مجلس الإدارة.

وأوضحت أن ليبرون جيمس سيغيب ثلاثة أسابيع، بسبب معاناته "عرق النسا"، لكنه اعتبر أن وجوده خارج الملعب سيتيح له مراقبة ما سيفعله فريق لوس أنجليس ليكرز في غيابه، وفي حال خسر الفريق أو فشل في تحقيق بداية جيدة ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، فإنه لن يبقى، وسيرحل فوراً، لأنه يفضل المغادرة على البقاء تحت رحمة مجلس الإدارة، الذي رفض في بداية الموسم الحالي فكرة مناقشة تجديد العقد أو زيادة مالية لصاحب الأربعين عاماً.

وختمت الشبكة الأميركية أن خطوة ليبرون جيمس قد تنقلب ضده الآن، لأن تسريب خبر رحيله إلى وسائل الإعلام، جعل مجلس إدارة فريق لوس أنجليس ليكرز يضع خطته، وهي الاستعداد للتخلص منه في أي لحظة، وتوفير 52.6 مليون دولار ينالها صاحب الأربعين عاماً في الموسم، بالإضافة إلى أن من سيحمل قميصه مستقبلاً سيكون محط اهتمام الجماهير الرياضية، وهو ما سيعود عليهم بأرباح مالية ضخمة.