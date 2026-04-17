ليبرون جيمس يُحذّر من روكتس... دورانت ليس السلاح الوحيد

- ليبرون جيمس يحذر من قوة فريق هيوستن روكتس في الأدوار الإقصائية، مشددًا على أن كيفن دورانت ليس السلاح الوحيد، بل يمتلك الفريق لاعبين مميزين آخرين. - غياب نجمي لوس أنجليس ليكرز، لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز، بسبب الإصابة قد يصعب مواجهة هجوم روكتس القوي، مع استمرار علاج دونتشيتش في أوروبا وعدم تأكيد موعد عودتهما. - كيفن دورانت يقلل من أهمية المواجهة الفردية مع ليبرون، مؤكدًا أن السلسلة أعمق من مجرد مواجهة بين نجمين، مشيرًا إلى أهمية الفريق ككل.

حذر ملك السلة الأميركية ليبرون جيمس (41 سنة)، من منافس فريق لوس أنجليس ليكرز القادم في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف"، هيوستن روكتس، وأكد أن النجم كيفن دورانت ليس السلاح الوحيد الذي يملكه الفريق المنافس في المواجهة المرتقبة.

وتُعتبر هذه السلسلة، التي تنطلق في لوس أنجليس، فجر السبت، بمثابة مواجهة فردية جديدة بين النجمَين المستمرَين باللعب منذ عام 2008، في ثلاث فصول في نهائيات الدوري، ففي نهائيات عام 2012، فاز ميامي هيت بقيادة ليبرون جيمس على أوكلاهوما سيتي ثاندر مع دورانت، وبعد خمس سنوات، فاز غولدن ستايت ووريورز بقيادة دورانت على كليفلاند كافالييرز الذي كان يلعب في صفوفه جيمس، وكرّر الإنجاز ذاته في الموسم التالي.

لطالما أعرب ليبرون جيمس عن إعجابه بدورانت، زميله في المنتخب الأميركي حيث تشاركا في الفوز بميداليتَين ذهبيتَين أولمبيتَين، إذ قال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي خاص: "الملك" ليبرون البالغ 41 سنة إن ليكرز لا يمكنه تجاهل اللاعبين المساندين لدورانت مشدداً على "نعلم أنه رأس الحربة. لكنهم هيوستن روكتس، ولديهم لاعبون مميزون للغاية في صفوفهم. الأمر لا يقتصر على كيفن دورانت فحسب، بل يشمل الفريق بأكمله".

وربما يكون من الصعب على فريق ليكرز مواجهة هجوم روكتس القوي، خاصّة مع غياب نجميه في الهجوم السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز بسبب الإصابة، ويتلقى دونتشيتش العلاج في أوروبا في محاولة لتسريع عودته من إصابة في أوتار الركبة، كما غاب ريفز أيضاً في أواخر الموسم المنتظم بسبب إصابة في عضلات البطن، ولا يزال موعد عودتهما غير مؤكد.

في المقابل قلل دورانت الذي انضم إلى هيوستن قادماً من فينيكس صنز في شهر يوليو/تموز الماضي ضمن صفقة ضخمة، من أهمية أي مواجهة فردية مع جيمس، في مؤتمر صحافي أيضاً قبل المواجهة المرتقبة وقال صاحب الـ37 سنة: "من الرائع دائماً اللعب ضد لاعبين عظماء. تشعر بوجودهم على أرض الملعب حتى لو لم تكن في مواجهتهم. بالطبع، من وجهة نظر خارجية، أي من لا يعيش أجواء المباريات يومياً، قد تبدو المواجهة ممتعة. لاعبان عظيمان لهما باع طويل في الدوري، لكن كل من يشارك في هذه السلسلة يعلم أنها أعمق من ذلك بكثير".