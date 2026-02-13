- ليبرون جيمس، أسطورة دوري السلة الأميركية، يحقق إنجازًا تاريخيًا كأكبر لاعب يسجل "تريبل-دابل" بعمر 41 عامًا و44 يومًا، مسجلًا 28 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة في فوز لوس أنجليس ليكرز على دالاس مافريكس 124-104. - تجاوز جيمس الرقم القياسي السابق لكارل مالون، ويستعد للمشاركة الـ22 في مباراة كل النجوم "أول ستار"، مستغلًا غياب لوكا دونتشيتش ليقود فريقه للانتصار بعد خسارتين متتاليتين. - في مباراة أخرى، تألق الفرنسي عثمان دجين مع ميلووكي باكس ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، في ظل غياب النجوم شاي غلجيوس-ألكسندر ويانيس أنتيتوكونمبو بسبب الإصابات.

يواصل أسطورة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، ليبرون جيمس (41 سنة)، صناعة التاريخ في هذه الرياضة، بعد أن أمسى أكبر لاعب في التاريخ يُسجل "تريبل-دابل"، وذلك في المواجهة التي جمعت فريقه لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس.

وتفوّق فريق لوس أنجليس ليكرز على منافسه دالاس مافريكس في دوري السلة الأميركية للمحترفين، (124-104)، فجر الجمعة، وساهم ليبرون جيمس في صناعة الفوز بتحقيقه "تريبل-دابل" جعله أكبر لاعب في تاريخ الدوري يُحقق هذا الإنجاز بعمر 41 سنة و44 يوماً، وسجل جيمس، بطل الدوري أربع مرات وأفضل هداف في تاريخ السلة الأميركية في موسمه الـ23 غير المسبوق، أعلى عدد من النقاط في المباراة برصيد 28 نقطة، واستحوذ على عشر متابعات وصنع 12 تمريرة حاسمة.

وتجاوز "الملك" ليبرون جيمس الرقم القياسي السابق المسجل باسم كارل مالون الذي كان يبلغ من العمر 40 عاماً و127 يوماً، عندما حقق الأخير ثلاثية مزدوجة مع ليكرز في الفوز على سان أنتونيو سبيرز في 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003، ويأتي إنجاز جيمس قبل ثلاثة أيام من مشاركته الـ22 في مباراة كل النجوم "أول ستار".

وشهدت صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز غياب النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، متصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، ليستغل جيمس الغياب، ويترك بصمة مُميزة في المواجهة بتسجيله 14 نقطة في الربع الأول ثم 14 نقطة على الأرباع الثاني والثالث والرابع، ليعود فريقه إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري بعد تعرضه لخسارتَين متتاليتَين.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تألق الفرنسي عثمان دجين الوافد الجديد إلى فريق ميلووكي باكس أمام فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وساهم في إلحاق الخسارة به بنتيجة (110-93)، وفقدت المباراة التي أُقيمت في مدينة أوكلاهوما بعضاً من بريق النجوم، إذ غاب الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، عن اللقاء الخامس توالياً جرّاء تعرضه لإصابة في عضلات البطن، واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن المباراة التاسعة توالياً بسبب إصابة في ربلة الساق.