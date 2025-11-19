ليبرون جيمس ينهي غيابه ويرفع التحدي: لديّ رئتا طفل حديث الولادة

- عاد ليبرون جيمس إلى تدريبات لوس أنجليس ليكرز بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكنه يعترف بأنه ليس في أفضل حالاته بعد، ويعمل على استعادة لياقته البدنية تدريجياً. - يسعى جيمس ليصبح أول لاعب يدخل موسمه الثالث والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين، ويحتاج لمشاركة واحدة فقط لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي. - رغم التحديات البدنية التي واجهها في المواسم الأخيرة، يظل ليبرون جيمس رمزاً للإلهام والنجاح في عالم كرة السلة، ويطمح للعودة إلى مستواه المعهود.

استأنف نجم السلة الأميركية، ليبرون جيمس (40 عاماً)، التدريبات مع فريقه لوس أنجليس ليكرز، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وقد شارك في تدريبات فريقه، الاثنين، مُنهياً فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب. واعترف بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات بأنه ما زال غير جاهز للظهور بمستواه المعهود، جراء ابتعاده عن المواجهات القوية.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلى أنه بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، منذ الصيف الماضي، يُحاول النجم الأميركي تدارك المشكلات الصحية، التي حالت دون وجوده في التحضيرات والمشاركة في أولى المباريات مع فريقه، خاصة أنه يطمح إلى أن يصبح أول لاعب يدخل موسمه الثالث والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين، وذلك بمجرد مشاركته في لقاء وحيد، خلال الموسم الحالي.

وقال جيمس، في تصريحات إعلامية: "أحاول استعادة لياقتي البدنية، سنرى كيف يستجيب جسدي خلال الساعات المقبلة. أشعر وكأن رئتي كرئتي مولود جديد. هذا هو أهم شيء: يجب أن تعودا إلى رئتي رجل مرة أخرى. لقد فقدت صوتي بالفعل بعد يوم من إعطاء التعليمات والتحدث في التدريبات. من الجيد أن أكون مع اللاعبين؛ لقد افتقدتهم".

ويُعتبر ليبرون جيمس من أفضل اللاعبين في تاريخ السلة الأميركية، وحقق الكثير من النجاحات، ويُعتبر ملهماً للعديد من اللاعبين الشبان، غير أنه واجه في المواسم الأخيرة صعوبات على الصعيد البدني، حدّت من فرصه في التألق والمزيد من تحسين أرقامه، ومع ذلك هو في حاجة إلى المشاركة في لقاء وحيد، ليدخل التاريخ من أوسع الأبواب.