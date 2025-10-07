ليبرون جيمس يلوّح بنهاية المشوار بعد 22 عاماً من المجد

- ليبرون جيمس يثير التكهنات حول اعتزاله بعد منشور غامض على منصة "إكس"، حيث أشار إلى "القرار الأهم في مسيرته" مع فيديو يوحي بالوداع، مما جعل الجماهير تتساءل عن نهاية مشواره الأسطوري في دوري السلة الأميركي. - استخدم ليبرون وسم "القرار الثاني"، مستعيداً ذكرى انتقاله الشهير عام 2010، مما يعزز الشكوك حول اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات، حيث تراجع أداؤه مؤخراً مع فريق ليكرز. - ينتظر عشاق كرة السلة إعلان ليبرون بشغف، حيث من المتوقع أن يكشف عن قراره مساء اليوم، مما قد يطوي صفحة مذهلة في تاريخ الرياضة الأميركية.

أشعل ليبرون جيمس مشاعر جماهير كرة السلة في العالم بعدما لوّح بقرب نهاية مشواره الأسطوري الذي امتد لأكثر من 22 عاماً في دوري السلة الأميركي، عقب منشور غامض نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن فيه أنه سيكشف "القرار الأهم في مسيرته" خلال الساعات المقبلة.

وأثار المنشور عاصفة من التكهنات حول نية النجم البالغ من العمر 41 عاماً اعتزال اللعب، خصوصاً بعدما أرفق رسالته بمقطع فيديو قصير يظهره وهو يسير ببطء نحو كرسي وضع تحت سلة ملعبه، في مشهد رمزي يوحي بالوداع. ورأى كثيرون في تلك اللقطة إشارة صريحة إلى أن "الملك" يستعد لإسدال الستار على واحدة من أنصع المسيرات في تاريخ كرة السلة.

وذكّر ليبرون متابعيه بقرار شهير اتخذه قبل 15 عاماً، عندما أعلن عام 2010 مغادرته كليفلاند كافالييرز والانضمام إلى ميامي هيت، وهو ما عُرف آنذاك ببرنامج "القرار". هذه المرة استخدم اللاعب الوسم ذاته مع تعديل طفيف، فأطلق عليه "القرار الثاني"، في إشارة إلى أن اللحظة المنتظرة قد تحمل نهاية مسيرته الطويلة.

وأعاد ليبرون إلى الأذهان كل مراحل المجد التي عاشها منذ دخوله الدوري عام 2003، حيث صعد بسرعة نحو القمة محققاً أربعة ألقاب للدوري واحتلاله المرتبة الأولى في قائمة الهدّافين التاريخيين لدوري السلة الأميركي، وخاض مع ليكرز، فريقه الحالي، موسماً شاقاً شهد تراجعاً في معدلاته التهديفية، ما جعل الحديث عن الاعتزال يبدو أقرب من أي وقت مضى.

وينتظر عشاق اللعبة إعلان "الملك" بشغف كبير، إذ يُفترض أن يكشف عنه مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة. وإن تأكد القرار، فسيطوي ليبرون جيمس صفحة مذهلة من تاريخ الرياضة الأميركية، ليترك وراءه إرثاً من الأرقام القياسية واللحظات الخالدة التي صنعت منه رمزاً يتجاوز حدود الملاعب.