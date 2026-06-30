ليبرون جيمس يقرر عدم الاعتزال والرحيل عن ليكرز

- أعلن ليبرون جيمس، نجم السلة الأميركية، عن نيته الانتقال من لوس أنجليس ليكرز في موسم 2026-2027، مما يؤجل اعتزاله ويثير التكهنات حول انضمامه إلى غولدن ستايت ووريورز. - يُعتبر هذا القرار زلزالاً في دوري السلة الأميركي، حيث يُتوقع أن يشكل جيمس ثنائياً قوياً مع ستيفن كوري، مما يعد بحدث كبير في عالم السلة. - ليبرون، بطل الدوري أربع مرات، يُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ السلة، وله إنجازات عديدة مع الأندية ومنتخب بلاده، منها ذهبية أولمبياد باريس 2024.

أبلغ نجم السلة الأميركية ليبرون جيمس (41 عاماً) فريقه لوس أنجليس ليكرز الذي يلعب معه منذ ثمانية مواسم بنيته الانتقال إلى فريق آخر في موسم 2026-2027، بحسب الصحافي شمس شارانيا، من شبكة إي. إس. بي. إن الأميركية. ويُعدّ هذا إعلاناً مهماً، لا سيما في ظل الشائعات المُستمرة التي ربطت لاعب كليفلاند وميامي السابق، بفريق غولدن ستايت ووريورز، بحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليبرون جيمس، بناء على هذه الخطوة، قرر تأجيل اعتزاله لمدة عام على الأقل واللعب في موسم 2026-2027، بعد الأخبار السابقة التي تحدثت عن قرب اعتزاله اللعب نهائياً. مع ذلك، فإن بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات (2012، 2013، 2016، و2020) لن يواصل التجربة مع فريقه الحالي، وسيرفع التحدي في تجربة مختلفة نسبياً، بعد سنوات تألق خلالها بشكل كبير للغاية مع ليكرز، حيث كان نجم الفريق الأول وترك بصمته بفضل الأرقام التي يملكها ودوره في الانتصارات.

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ووصفت الصحيفة الفرنسية قرار ليبرون جيمس بأنه زلزال على نطاق الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين. ويتوقع أن ينتقل "الملك جيمس" إلى فريق غولدن ستايت ووريورز لمزاملة النجم المخضرم الآخر ستيفن كوري. وفي حال تأكد هذه الصفقة، فإن دوري السلة الأميركية مقبل على حدث كبير، بالنظر إلى قيمة الثنائي. ويُعتبر "الملك" من أبرز اللاعبين في تاريخ السلة الأميركية ويملك الكثير من الإنجازات في مسيرته الاحترافية مع الأندية أو منتخب بلاده، وآخرها مساهمته في التتويج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024.