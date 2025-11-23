ليبرون جيمس يريد لقب دوري السلة وعوامل تعرقل طريق ليكرز

- يطمح ليبرون جيمس لتحقيق لقب البطولة مع لوس أنجليس ليكرز في موسمه الـ23، رغم تقدمه في العمر، حيث يواصل تقديم أداء استثنائي بإحصائيات مميزة. - يشكل جيمس ثنائياً قوياً مع لوكا دونتشيتش، حيث أظهرا قوة هجومية مميزة، ويعمل المدرب جي جي ريديك على تعزيز التفاهم بينهما لزيادة فرص الانتصارات. - لتعزيز فرص الفريق، قامت إدارة ليكرز بتعزيز صفوفها بلاعبين مميزين مثل دايندر أيتون وماركوس سمارت، لدعم دونتشيتش وتوفير الراحة لجيمس.

يخوض النجم المخضرم، ليبرون جيمس (40 عاماً)، موسمه الـ23 في منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكنه يطمح الآن إلى تحقيق اللقب مع فريق لوس أنجليس ليكرز، قبل إسدال الستار على مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات، إلا أن هناك العديد من العوامل، التي تقف في طريق صاحب الخبرة الكبيرة.

ويقدم ليبرون جيمس أداءً لم يسبقه إليه في تاريخ كرة السلة، لكونه يخوض موسمه الثالث والعشرين، وهو رقم قياسي في دوري السلة الأميركي للمحترفين، لكنه الآن في الأربعين من عمره، ولا يزال يطمح إلى تحقيق المزيد من الأرقام التي يعجز عنها الكثير من المواهب الصاعدة، خصوصاً أنه استطاع تسجيل 24.4 نقطة، و7.8 متابعات و8.2 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، وهي إحصائية لم يحققها سوى خمسة لاعبين فقط، لم يتجاوز أي منهم الثلاثين من عمره، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية بنسختها الإنكليزية، السبت.

ويواصل ليبرون جيمس تحدي المنطق والبيولوجيا والزمن، وما دام يلعب، فإن لدى فريق لوس أنجليس ليكرز فرصةً للسعي إلى مرحلة النهائيات في الدوري الأميركي للمحترفين مرة أخرى، وقد يحصل النجم المخضرم، الملقب بـ "الملك"، على فرصة أخيرة حتى يحقق اللقب، قبل أن يُعلن قراره الصعب، الذي تترقبه الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام العالمية، وهو اعتزاله، وإنهاء مسيرته الاحترافية.

ولكن تحقيق لقب بطولة دوري السلة الأميركي للمحترفين يتطلب الكثير من ليبرون جيمس، الذي يعلم جيداً أن فريق لوس أنجليس ليكرز لديه الأدوات اللازمة للصعود إلى منصة التتويج، خصوصاً أنهم يمتلكون أحد أفضل النجوم في المسابقة، وهو السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي يريد تشكيل ثنائي لا يمكن نسيانه في الموسم الأخير بالنسبة إلى "الملك".

وفي الموسم الماضي، استطاع لوس أنجليس ليكرز تقديم بعض اللمحات، حول القوة الهجومية الضاربة، من خلال الشراكة بين ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش، بعدما استطاعا إعطاء 59 تمريرة حاسمة فيما بينهما، وهذا شيء يريد الفريق البناء عليه هذا الموسم، بعدما حصل المدرب الرئيس في عامه الأول، جي جي ريديك، على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الحالي، وهذا الثنائي يعد من أذكى صانعي الألعاب في كرة السلة.

وقام المدرب الرئيس لفريق لوس أنجليس ليكرز بدراسة كل شيء، قبل انطلاق الموسم الحالي، بعدما استطاع إيجاد التوليفة اللازمة، من أجل استمرار تفاهم الثنائي، من خلال تصميم مساحات وسرعة وخيارات لعب مصممة خصيصاً لكل من لوكا دونتشيتش وليبرون جيمس، ما يعطي نتائج قد تكون مخيفة في كثير من الأحيان، لأن التألق يعني الانتصارات المتتالية، والصعود بسهولة إلى منصة التتويج، التي يُمني "الملك" نفسه بها.

ومن أجل دعم لوكا دونتشيتش ومعرفة حاجة ليبرون جيمس للراحة، بسبب تقدمه في العمر، حرصت إدارة فريق لوس أنجليس ليكرز على تعزيز صفوف المدرب جي جي ريديك بلاعبين أعمق وأصلب، أبرزهم دايندر أيتون (27 عاماً)، الذي يُعد حامي عرين سلة الفريق، والمدافع الأول عنها، بالإضافة إلى خبرته في تسجيل النقاط، عبر النقاط التي يحصل عليها رفاقه.

وأيضاً استُعين بخدمات ماركوس سمارت (31 عاماً)، الذي يُعد أشهر المدافعين في منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين، وخاض 54 مباراة خلال موسمين كاملين، فيما يظهر جيك لارافيا (24 عاماً)، الذي أشاد به ليبرون جيمس شخصياً، بسبب قدرته على التسديدات العالية، وهو ما كان ينقص فريق لوس أنجليس ليكرز.

ومن أجل تحقيق رغبة ليبرون جيمس في تحقيق لقب بطولة دوري السلة الأميركي للمحترفين، تعاقدت الإدارة مع الموهبة الشابة، أدو ثيرو (21 عاماً)، الذي يشتهر بضخامته الجسدية، وقدرته على الالتحامات القوية، ما يعني أن مدرب فريق لوس أنجليس ليكرز يمتلك التشكيلة اللازمة، لكن يبقى أمامه أصعب اختبار، وهو القدرة على عدم تعرض أي نجم لإصابات خطرة، والغياب عن مواجهات مهمة، وهذا ما يريده الجميع، وأولهم "الملك".