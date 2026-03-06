حطّم الملك ليبرون جيمس (41 سنة)، رقماً قياسياً جديداً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك لناحية عدد السلات المسجلة الناجحة في تاريخ الدوري، إلا أنه لم يكن قادراً على تجنيب فريقه لوس أنجليس ليكرز الخسارة أمام منافسه فريق دنفر ناغتس.

ورغم خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام دنفر ناغتس (120-113)، فجر الجمعة، تمكن "الملك" ليبرون جيمس صاحب الـ41 سنة، الذي سبق أن حطّم الرقم القياسي في مجموع النقاط المسجلة في تاريخ الدوري، من تجاوز كريم عبد الجبار برصيد 15,937 سلة ناجحة، من خلال تسديدة من المسافة المتوسطة في منافسات الربع الأول من المباراة. ويخوض جيمس (41 عاماً) موسمه الـ23 القياسي، وسط تكهنات مستمرة عززها في الأسابيع الأخيرة بإمكانية الاعتزال مع نهاية الموسم، عندما قال للمراسلين في كانون الثاني/يناير: "لا أعرف ما يحمله المستقبل".

وسجّل ليبرون جيمس 16 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام دنفر ناغتس، وبدا أنه تعرّض لإصابة في مرفقه الأيسر في الربع الأخير بعدما اندفع خارج الملعب وسقط على ساقي أحد المصورين على أرض الملعب، وتوقف اللعب لبعض الوقت لإفساح المجال أمام خروجه، قبل أن يعود جيمس إلى الملعب في الدقيقتين الأخيرتين، لكنه بدا متألماً.

في المقابل فرض ناغتس تفوقه من البداية حتى النهاية، رغم أن ليكرز نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل دقيقتين من النهاية، وساهم النجم الصربي، نيكولا يوكيتش، في تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل-دابل" بتسجيله 28 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة، ومثّلت المباراة أهمية كبيرة في صراع التأهل إلى الأدوار النهائية، إذ يحتل ليكرز المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية، وهو الأخير المؤهل مباشرة، خلف ناغتس.

في المقابل، بلغ مجموع نقاط جيمس في مسيرته أكثر من 43,000 نقطة، أي بما يقارب 5,000 نقطة أكثر من صاحب المركز الثاني، كريم عبد الجبار، الذي تجاوزه جيمس في عام 2023، ووصل جيمس إلى الرقم القياسي بمجموع النقاط أسرع من عبد الجبار لأن الأخير لعب معظم مسيرته قبل إدخال رمية الثلاث نقاط، إلا أن رقمه القياسي في السلات المسجلة يُعد دليلاً إضافياً على طول مسيرته وكفاءته الكبيرة.