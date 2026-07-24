ليبرون جيمس يحسم قراره وينضمّ إلى فيلادلفيا سيكسرز

- أعلن ليبرون جيمس، نجم السلة المخضرم، عن انضمامه إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، ساعياً لتحقيق لقب جديد بعد نجاحاته مع ميامي هيت، كليفلاند كافالييرز، ولوس أنجليس ليكرز. - تمتد صفقة انتقال جيمس لعامين مقابل ثمانية ملايين دولار، حيث أعرب عن حماسه لمساعدة الفريق في تحقيق البطولات وإثارة حماس الجماهير. - رغم تفكيره في الاعتزال بعد الموسم الماضي، قرر جيمس مواصلة مسيرته، حيث بلغ معدل تسجيله 20.9 نقطة في المباراة مع ليكرز.

أعلن نجم السلة الأميركية، المخضرم ليبرون جيمس (41 عاماً)، أنّه سينضمّ إلى صفوف نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، وذلك في تحدٍ جديد يسعى من خلاله اللاعب الكبير لتحقيق لقب آخر في مسيرته، بعد فوزه سابقاً مع ميامي هيت، وكليفلاند كافالييرز، ومن ثم مع لوس أنجليس ليكرز.

وكان ليبرون جيمس في مسيرته التي امتدت طوال 23 عاماً، قد حقق لقب الدوري في عامَي 2013 و2014 مع ميامي هيت، ثم قاد كافالييرز فريق مدينته للتاج في 2016 على حساب غولدن ستايت ووريورز، وأخيراً في 2020 بصحبة ليكرز خلال فترة فيروس كورونا.

وقال وكيله ريتش بول لشبكة "ESPN" الأميركية أن صفقة انتقال ليبرون جيمس إلى سيكسرز تمتد لعامين مقابل ثمانية ملايين دولار أميركي، في حين كتب اللاعب على حسابه في منصة إكس: "أعتقد أن بإمكاني المساعدة في جعل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فريقاً بطلاً، وأنا متحمس جداً لمنح جماهير جديدة طاقة وحماساً والبدء في هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة".

وبلغ معدل تسجيل جيمس حوالى 20.9 نقطة في المباراة الواحدة مع ليكرز الموسم الماضي، واعترف أنّه فكر جدياً في الاعتزال مع نهاية الموسم الماضي، وأضاف: "اعتقدت أنني انتهيت عندما اختتم الموسم. لم أكن مستعداً لإعلان ذلك، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى بعض الوقت لاتخاذ القرار فعلاً، لكنني كنت شبه متأكد أنني خضت مباراتي الأخيرة، كنت صادقاً في المؤتمر الصحافي الأخير عندما قلت إنني بحاجة إلى أن أنظر إلى نفسي وأقرر ما إذا كنت ما زلت أحب هذه اللعبة".

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وكان ليبرون أمام خيارات عدّة خلال الفترة الماضية، بينها العودة إلى كافالييرز أو ميامي هيت أو حتى الالتحاق بووريورز الذي يلعب له ستيفن كوري، ليختار في نهاية المطاف سيكسرز، والذي عزز صفوفه بضم الجناح جايلن براون من بوسطن سلتيكس، وهو يضم في صفوفه النجم جويل إمبيد لاعب الارتكاز، وكذلك تايريز ماكسي.