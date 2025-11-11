ليبرون جيمس يتقبل الواقع مع ليكرز ودوره أصبح ثانوياً

- ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز، يتقبل دوره الثانوي في الفريق بسبب تقدمه في السن، بينما يبرز لوكا دونتشيتش كالقائد الفعلي بعد تحقيقه لسبعة انتصارات في دوري السلة للمحترفين. - ينفي ليبرون الشائعات حول وجود خلافات مع دونتشيتش، مؤكدًا أن النقاشات بين اللاعبين طبيعية، ويعيش أوقاتًا صعبة كونه الموسم الأخير له مع الفريق، مع التفكير في إنهاء مسيرته بأفضل صورة. - رغم تراجع دوره، يظل ليبرون محط الأنظار بتمريراته الساحرة، بينما يواصل دونتشيتش تألقه الإحصائي، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في الموسم الحالي.

تقبل نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأميركي ليبرون جيمس (40 عاماً)، الواقع الجديد في الموسم الحالي، بعدما أصبح دوره ثانوياً بحكم تقدمه في السن وعدم قدرته على مجاراة زميله لوكا دونتشيتش، الذي أصبح القائد الفعلي بعدما ساهم بتحقيق سبعة انتصارات حتى الآن في دوري السلة للمحترفين، فيما تجرع الفريق مرارة الهزيمة في ثلاث مناسبات.

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، أمس الاثنين، أن ليبرون جيمس يواصل نفي جميع الشائعات التي تتحدث عن وجود خلاف مع لوكا دونتشيتش، بعدما اعتبر أن النقاشات التي تحدث أثناء المباريات عبارة عن أمر طبيعي بين اللاعبين، لكنه يعيش أوقاتاً صعبة هذا الموسم لأنه الأخيرة في مسيرته الاحترافية مع لوس أنجليس ليكرز ويفكر دائماً في كيفية إنهاء الأمور بأفضل صورة.

وأوضحت أن ليبرون جيمس بات مقتنعاً بدوره الثانوي مع لوس أنجليس ليكرز بعدما تقدم أفضل لاعب أربع مرات في دوري السلة الأميركية للمحترفين في السن، وبات يعرف أن عليه اللعب بصفة صانع ألعاب ثانٍ، فيما ذهبت النجومية كلها إلى لوكا دونتشيتش، الذي قاد الفريق إلى تحقيق بداية قوية هذا الموسم، لكن الفضل دائماً يعود إلى صاحب الأربعين عاماً، الذي خطف الأنظار بتمريراته الساحرة.

وختمت الشبكة تقريرها بأن ليبرون جيمس تقبل فكرة عدم لعبه دور القائد في فريق لوس أنجليس ليكرز، وعليه التكيف مع الوضع الجديد الذي يعني أن لوكا دونتشيتش يتحكم في كل شيء، خاصة أن النجم السلوفيني استطاع التأقلم بشكل سلسل مع نظام الفريق مع حفاظه على تألقه الإحصائي الذي جعله أحد أبرز اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي في دوري السلة الأميركي للمحترفين.