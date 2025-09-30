ليبرون جيمس يتحضر بقوة مع ليكرز... الموسم الـ23 التاريخي

- ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأميركية، يستعد لخوض موسمه الـ23 مع لوس أنجليس ليكرز، ليصبح أول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق هذا الإنجاز، وهو لا يفكر في الاعتزال قريباً. - جيمس يعبر عن حماسه لمواصلة مسيرته الرياضية، مشيراً إلى حبه الكبير للعبة والتدريبات، ويعتبر أن العمر مجرد رقم، حيث يسعى للحفاظ على لياقته البدنية العالية. - في الموسم الماضي، حقق جيمس معدل 24.4 نقطة في المباراة، ويطمح لتشكيل ثنائية قوية مع زميله لوكا دونتشيتش في الموسم الجديد.

يستعد أسطورة كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس (40 سنة)، للمشاركة مع فريقه لوس أنجليس ليكرز في موسم جديد من مسيرته، إذ سيُحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ اللعبة، خصوصاً أنه لا يُفكر أبداً في الاعتزال حالياً ويريد متابعة مسيرته طبيعياً.

وتحدث نجم فريق لوس أنجليس ليكرز وأسطورة كرة السلة الأميركية في يوم إعلامي مفتوح أمام الإعلاميين، مساء الاثنين، وأكد أنه متحمّس لخوض موسمه الـ23 في مسيرته الرياضية، وسيكون أول لاعب في تاريخ اللعبة يخوض 23 موسماً متتالياً في مسيرته، وهو الذي سيبلغ سن الـ41 سنة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويسعى ليبرون جيمس للاستمتاع بكل دقيقة من نهاية مسيرته الحافلة التي امتدت على مدار ثلاثة عقود، من دون أن يكشف عن موعد اعتزال قريب، وقال في حديثه: "أنا متحمّس لهذا اليوم، متحمس لفرصة ممارسة اللعبة التي أحبها لموسم آخر. مهما كانت طبيعة مسيرتي هذا العام، فأنا متحمسٌ جداً لأنّني لا أعرف متى تنتهي. إنها أقرب بكثير. أنا ممتنٌ جداً لمجيئي إلى هنا لأخصص يوماً إعلامياً آخر وأتحدث إليكم جميعاً".

وأضاف جيمس في حديثه أمام الصحافيين قائلاً: "ما يدفعني إلى الأمام هو أن حبّي للعبة لا يزال كبيراً، وحبّي للتدريبات أعلى من ذلك بكثير. الأمر بهذه البساطة، أتدرب وأُمرّن جسدي وأحاول الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من اللياقة البدنية كل عام، إنه أمر رائع بالنسبة لي. موسم الدوري الأميركي للمحترفين أشبه برحلة قطار ملاهي. ولكن بغض النظر عمّا فيه من خير أو شر أو قبح، ما زلت أحب هذه العملية. بالنسبة لي شخصياً، أعشق خوض المباريات، أعشق اللعب على مستوى عالٍ. العمر مجرد رقم. قليلٌ من اللاعبين في سني، وخاصةً في موسمهم الثالث والعشرين، قادرون على اللعب بمستوى كهذا. أحاول ألّا أعتبره أمراً مضموناً".

وبلغ معدل ليبرون جيمس في الموسم الماضي مع ليكرز 24,4 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أحد أهم ركائز فريق لوس أنجليس ليكرز، إلى جانب زميله النجم الآخر السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي يسعى لأن يُشكل معه ثنائية قوية في بداية الموسم الجديد لدوري السلة الأميركية للمحترفين 2025-2026.