ليبرون جيمس ودونتشيتش يقودان ثورة ليكرز نحو المستقبل

يتقارب الماضي والمستقبل في نادي لوس أنجليس ليكرز هذا الموسم، إذ يخوض المخضرم الأميركي ليبرون جيمس (40 عاماً)، والشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش (26 عاماً)، أول موسم كامل لهما معاً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA"، سعياً وراء لقب قد يرسّخ إرثاً ويطلق حقبة جديدة في تاريخ النادي العريق.

ويدخل "الملك" ليبرون جيمس، المتوّج باللقب أربع مرات والهداف التاريخي للدوري، موسمه الثالث والعشرين غير المسبوق، مُقراً بأنه يقترب من إسدال الستار على مسيرته الزاخرة بالإنجازات. وفي وقت تقترب ساعة الاعتزال، يرى كثيرون أن دونتشيتش سيكون المفتاح لمنافسة جيمس على اللقب، في موسم قد يكون الأخير للنجم الأميركي فوق الملاعب. وبات النجم السلوفيني وجه الفريق المستقبلي، منذ استحوذ عليه ليكرز في صفقة انتقالٍ مدوية، منتصف الموسم في فبراير/ شباط الماضي، ليعلن لاحقاً تمديد عقده لثلاث سنوات مقابل 165 مليون دولار في أغسطس/ آب، ما أكد رهانه على مشروع طويل الأمد مع "البنفسجي والذهبي".

ورغم الانتقادات السابقة حول هشاشة لياقته البدنية، فقد وصل دونتشيتش إلى معسكر التدريب في أفضل حالاته، بعد فترة مثمرة مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا. وقد أشاد النادي بتطوّره بوصفه أحد القادة الجدد داخل الفريق، ليشكّل مع جيمس محور التوازن بين الخبرة والشباب. وسعى ليكرز إلى سد الثغرات، التي ظهرت في تشكيلته الموسم الماضي، فضم الأميركي دياندري أيتونفي مركز الارتكاز، إلى جانب زميله الجديد ماركوس سمارت، أفضل مدافع في الدوري عام 2022، قادمين من بورتلاند ترايل بلايزرز وواشنطن ويزاردز تباعاً، وفق شبكة إي أس بي إن الأميركية، أمس الاثنين.

وتأثرت خطط المدرب الأميركي جيه جيه ريديك في عامه الثاني، بعد إصابة ليبرون جيمس بـ"عرق النسا"، ما منعه من المشاركة في معسكر الإعداد الكامل، ليتحمل دونتشيتش مسؤولية أكبر في قيادة المجموعة. وقال النجم السلوفيني في هذا الخصوص: "الأمر لا يقتصر على اللعب داخل الملعب، بل يتعلق بالانسجام خارجه أيضاً. تحدثنا كثيراً عن ذلك خلال التمارين، ونعمل على بناء علاقة متينة تساعد الفريق على النجاح."

ومع استعداد ليكرز لمواجهة غولدن ستايت ووريورز ونجمه الأميركي ستيفن كوري في افتتاح الموسم، تلقّت الجماهير صدمةً بعد تأكيد غياب ليبرون جيمس لثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل. وعلّق دونتشيتش قائلاً: "هو لاعب رائع، يمكنه مساعدتنا كثيراً، لكن علينا أن نحافظ على عقلية اللاعب التالي". ورغم بلوغه عامه الحادي والأربعين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لا يزال جيمس قوة هائلة في اللعبة، بعدما أنهى الموسم الماضي بمعدل 24.4 نقطة و8.2 تمريرة حاسمة و7.8 متابعات في المباراة الواحدة، وقاد الفريق إلى 50 انتصاراً في الموسم العادي، قبل أن يودّع من الدور الأول أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وسيكون دونتشيتش مطالباً الآن بتحمل عبء أكبر في غياب "الملك"، لكنه يرفض اعتبار نفسه بديلاً، قائلاً: "لا أرى الأمر بهذه الطريقة. أريد فقط لعب كرة السلة. سواء بذلت جهداً أقل أو أكثر، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز".