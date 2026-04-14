ليبرون جيمس لاعب الأسبوع في الدوري للمرة الـ70 في مسيرته

- ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز، يحقق إنجازاً جديداً بفوزه بجائزة لاعب الأسبوع للمرة الـ70 في مسيرته، وهو رقم قياسي في دوري السلة الأميركية للمحترفين. - رغم غياب زملائه الأساسيين، قاد جيمس فريقه لتحقيق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات، مسجلاً معدلات مميزة بلغت 24 نقطة و9.7 تمريرات حاسمة وست متابعات في المباراة الواحدة. - يستعد جيمس لمشاركته التاسعة عشرة في الأدوار الإقصائية، بعد أن تُوّج بلقب الدوري أربع مرات، وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري برصيد 43440 نقطة.

حقق نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ودوري السلة الأميركية، ليبرون جيمس (41 سنة)، إنجازاً جديداً في مسيرته الرياضية والذي تمثل في حصوله على جائزة لاعب الأسبوع برقم قياسي لم يسبق أن حققه أي لاعب منافس في بطولة الدوري الأميركي.

واختير ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز لاعب الأسبوع في منافسات المنطقة الغربية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، الثلاثاء، ونال جيمس الذي يقترب من نهاية مسيرته الاحترافية الاستثنائية، هذه الجائزة للمرة الـ70 في مسيرته الرياضية، وهي تُكرّم اللاعبين الذين تألقوا خلال الأسبوع الماضي من الموسم المنتظم، أما الجائزة نفسها في المنطقة الشرقية، فذهبت إلى لاعب فريق تورونتو رابتورز، براندون إنغرام، الأصغر منه بحوالي 13 سنة.

وخلال هذه الفترة، حقق ليبرون جيمس ولوس أنجليس ليكرز ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، رغم غياب ركيزتي الفريق، النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، والأميركي، أوستن ريفز، وفي ظل غيابهما، سجل "الملك جيمس" معدلات مميزة بلغت 24 نقطة و9.7 تمريرات حاسمة وست متابعات في المباراة الواحدة.

وفي دليل جديد على طول مسيرته الاستثنائية، يستعد اللاعب الذي خاض موسمه المنتظم الـ23 في الدوري، لبدء مشاركته التاسعة عشرة في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، وسبق لليبرون أن تُوّج بلقب الدوري أربع مرات (2012 و2013 مع ميامي، 2016 مع كليفلاند و2020 مع ليكرز)، وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري، إذ يملك في رصيده 43440 نقطة في الموسم المنتظم و8289 نقطة في الأدوار الإقصائية كما نال جائزة أفضل لاعب في الموسم أربع مرات (2009، 2010، 2012 و2013).