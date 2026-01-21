ليبرون جيمس خارج "الأول ستارز" لأول مرة منذ 21 عاماً

- لأول مرة منذ 21 عامًا، سيغيب ليبرون جيمس عن مباراة "أول ستارز" لعام 2026، مما ينهي سلسلة مشاركاته المتتالية منذ 2005، حيث كان دائمًا ضمن أبرز نجوم دوري السلة الأميركية. - عانى جيمس من بداية موسم سيئة بسبب إصابة عرق النسا، مما أثر على أدائه وأدى إلى توقف سلسلته التاريخية في تسجيل عشر نقاط على الأقل في 1,297 مباراة متتالية. - تم اختيار زميله لوكا دونشيتش لتمثيل فريق المنطقة الغربية في "أول ستارز"، إلى جانب نجوم مثل نيكولا يوكيتش وستيفن كوري.

سيغيب الأسطورة، ليبرون جيمس (41 سنة)، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز حالياً، لأول مرة في مسيرته الرياضية عن مواجهة كلّ النجوم "أول ستارز" الاستعراضية، وذلك بعدما كشفت رابطة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين عن قائمة اللاعبين الذين سيُشاركون في مباراة نسخة عام 2026.

وتُعد هذه أول مرة منذ 21 سنة التي لا يكون فيها النجم ليبرون جيمس ضمن اللاعبين المشاركين في مباراة "أول ستارز" التي يلعب فيها أفضل نجوم دوري السلة الأميركية وجهاً لوجه في مباراة استعراضية كبيرة تشهد تنافساً رياضياً مُميزاً على أرض الملعب، وأمام حضور جماهيري ضخم ومتابعة إعلامية كبيرة في أميركا والخارج.

ومنذ عام 2005، كان ليبرون جيمس حاضراً في قائمة أبرز نجوم مباراة "أول ستارز" وخلال 21 سنة متتالية لم يغب أحد أفضل نجوم السلة الأميركية تاريخياً عن هذه المباراة الاستعراضية الكبيرة، لتكون آخر مباراة له في عام 2025، وذلك لأنّه لن يكون حاضراً في نسخة عام 2026، ومن ثم ستفتقد المواجهة واحداً من أبرز نجوم هذه اللعبة تاريخياً.

وعانى ليبرون جيمس بداية موسم سيئة، إذ غاب عن أول 14 مباراة بسبب إصابة عرق النسا في قدمه، وحتى عودته لم تكن جيدة لأنه لم يستعد مستواه القوي بسرعة، وهو الذي فقد رقماً مُميزاً الشهر الماضي في تورونتو، عندما فشل في تسجيل عشر نقاط على الأقل في المباراة للمرة الأولى بعد 1,297 مباراة متتالية، ما يعني توقف رصيده التاريخي عند 1,297 مباراة متتالية شهدت تسجيله عشر نقاط أو أكثر في مباراة واحدة.

وفي وقت من الممكن اختيار جيمس لاعباً احتياطياً في مواجهة "أول ستارز"، اختير زميله في ليكرز، لوكا دونشيتش، لتمثيل فريق المنطقة الغربية، وهو الذي سجل معدل 33,3 نقطة مع 7,5 (استعادات للكرة)، و8,6 صناعة للنقاط، وسيلعب إلى جانب نجوم مثل نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، شاي غيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر)، فيكتور ويمبانياما (سان أنطونيو سبرز)، ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريورز).